Die Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) ist eine international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg, dessen Gründung in Teilen zurück in das Jahr 1893 geht. (16.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ernst Russ-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077, WKN: A16107, Ticker-Symbol: HXCK) unter die Lupe.Container-Reedereien würden zu den finanziellen Gewinnern der durch die Corona-Krise ausgelösten Störungen der globalen Lieferketten, die für einen überproportionalen Anstieg der Frachtraten gesorgt hätten, gehören. Zunehmende Rezessionsängste hätten die Aktien im Frühjahr deutlich korrigieren lassen. Das gelte auch für das Papier der Hamburger-Reederei Ernst Russ. Mit der heutigen Meldung nehme die Aktie wieder Fahrt auf.Die Ernst Russ-Aktie reagiere heute mit einem satten Kurssprung auf die erneute Prognoseerhöhung. "Der Aktionär" sehe sich in seiner positiven Einschätzung bestätigt. Der Pessimismus der Anleger im Frühjahr sei übertrieben gewesen. Würden die Investoren den Ball aufnehmen, dürfte die Ernst Russ-Aktie nun wieder Fahrt aufnehmen. Wohin die Reise am Ende gehe, würden neben den kommenden Konjunkturdaten v.a. die Aussagen des Vorstands zu Themen wie Charterraten, Entwicklung des Schiffportfolios, negative Angebotseffekte durch neue Containerschiffe, Aktienrückkauf oder Dividende zeigen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ernst Russ-Aktie: