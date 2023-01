An den US-Börsen sei am Freitag nach einem lange Zeit eher lethargischen Handel gegen Schluss doch noch ein wenig Schwung in den Handel gekommen. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe es im späten Handel auf einen weiteren Höchststand seit Mitte Dezember geschafft. Er habe um 0,33% zugelegt. Vor allem die Aktienkurse großer Banken hätten - nach Veröffentlichung der ersten Quartalsberichte aus der Branche - Zuwächse gezeigt, nachdem sie zu Beginn des Handelstages noch unter Druck gestanden seien. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 0,4% gestiegen, der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sogar um 0,71%.



Der Ölpreis, der bereits in der abgelaufenen Woche kräftig habe zulegen können, sei auch über das Wochenende weiter angestiegen. Ein Fass der Nordseesorte Brent werde aktuell für rund USD 84,50 gehandelt. Vor dem Hintergrund moderaterer Anleiherenditen habe Gold ebenfalls profitiert, sodass eine Feinunze des Edelmetalls inzwischen bei rund USD 1.920 notiere. Auch der Bitcoin sei vom positiven Sentiment mitgerissen worden und zeige sich heute Früh - wie andere Krypto-"Währungen" - stark bei USD 21.200.



Asiens Aktienindices würden dagegen heute Früh ein gemischtes Bild abgeben: Hongkong und Tokio im Minus, Shanghai und Seoul im Plus. Die vorbörslichen Indikationen für Europa würden auf leichte Zugewinne zum Handelsstart hindeuten.



Der heutige Handelstag verspreche arm an neuen Daten zu werden. Es würden keine bedeutenden Unternehmens- oder Konjunkturdaten erwartet. In Sachen Konjunkturdaten ei es die ganze Woche eher ruhig, während die Unternehmens-Berichtssaison in den USA nach ihrem Start am Freitag gleich morgen munter weitergehen werde - insbesondere mit weiteren Finanzkonzernen. (16.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Mit weiteren Kurszuwächsen haben Europas Börsen am Freitag eine erneut starke Börsenwoche beendet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Insbesondere Deutschlands Aktien seien zum Wochenschluss von robusten Konjunkturdaten gestützt worden: Die deutsche Wirtschaft habe im vergangenen Jahr trotz der Folgen des Kriegs in der Ukraine und einer hohen Inflation ihre Aufholjagd nach der Corona-Krise fortgesetzt. Die Wirtschaftsleistung habe einer ersten Berechnung zufolge 2022 um 1,9% zugelegt. Ökonomen hätten im Schnitt etwas weniger erwartet.