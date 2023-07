Die Märkte würden Unternehmen für ihre Ziele und Zusicherungen im Bereich erneuerbare Energien honorieren. Die Kurse von Firmen, die diese Ziele reduzieren würden, würden zwar nicht so stark wie bei Gewinnwarnungen korrigieren. Die Beispiele BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) oder Shell (ISIN GB00BP6MXD84/ WKN A3C99G) hätten kürzlich jedoch gezeigt, dass sich institutionelle Anleger öffentlich abwenden würden. Zumindest mittel- und langfristig würden solche Änderungen eine Rolle spielen.



Risiken und Chancen erneuerbarer Energien:



Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien bringe Risiken mit sich, etwa was die Arbeits- und Menschenrechtsbedingungen in kritischen Sektoren wie dem Bergbau angehe. Zudem werde die Produktion sauberer Energietechnologien oft von Ländern wie China dominiert. Derartige Monopole würden die bestehenden sozialen Probleme in den kommenden Jahren verschlimmern. Auch die anhaltenden Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferketten müssten weltweit anerkannt und angegangen werden.



Chancen berge die Umstellung auf nachhaltige Energie insbesondere in Form von Arbeitsplätzen in Bereichen wie Elektrofahrzeuge, Solarenergie, Windkraft und Wärmepumpen. Bis zum Jahr 2030 könnte die Zahl der Beschäftigten in Zusammenhang mit sauberen Energien von 6 auf fast 14 Millionen ansteigen. Der Wettbewerb um Talente sei hart und der Kampf um die Rechte der Arbeitnehmer werde sich angesichts der drohenden Überalterung weiter verschärfen. Demografische Verschiebungen wie die schrumpfende Bevölkerung in China und die sinkende Geburtenrate in Japan dürften tief greifendere Auswirkungen auf die Volkswirtschaften und Gesundheitssysteme haben als kurzfristige wirtschaftliche Probleme wie Inflation und Konjunkturabschwächung.



Governance - Einwirken auf Staaten und Unternehmen:



Man sehe: Das Zusammenspiel zwischen Klimawandel, Menschenrechten, Arbeitsmärkten und demografischen Veränderungen sei komplex. Umso wichtiger sei eine gute Governance, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Ländereben, die mit diesem Wandel umgehe.



Länder sollten den Aufbau sicherer, widerstandsfähiger und verantwortungsvoller Lieferketten für nachhaltige und saubere Energie priorisieren. Hier könnten institutionelle (Anleihen-)Investoren wie DPAM auf alle relevanten Stakeholder einwirken.



Bei Unternehmen lasse sich mittels Stimmrechte auf sinnvolle ESG-Praktiken hinwirken. So haben wir gegen bestimmte Vorschläge gestimmt oder mit anderen Aktionären Vorschläge eingereicht, so die Experten von DPAM. (24.07.2023/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Dürre in Spanien, Hitzewellen in den USA und China, Waldbrände in Kanada - Klimakapriolen hinterlassen weltweit Spuren, so die Experten von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Regierungen und Anleger müssten reagieren. Ophélie Mortier, Chief Sustainable Investment Officer bei DPAM, erläutere die wichtigsten aktuellen Veränderungen:Regierungen würden aktiver:Programme wie der US Inflation Reduction Act, die europäische Green Policy und Japans Green Transformation Program würden Umweltlösungen in erheblichem Ausmaß unterstützen. Gleichzeitig würden Klimarisiken weltweit besser überwacht und Regulierungen zur Bewertung und Anpassung von/an Klimarisiken erlassen wie die EU-Taxonomie.Die Investitionen in saubere Energietechnologien wie Solarenergie, Windkraft und Wärmepumpen könnten sich bis 2030 verdreifachen, wenn die Länder ihre Klimazusagen einhalten würden. Dieses potenzielle Wachstum treibe die Nachfrage aus Sektoren an, die erschwingliche, grüne Energie suchen würden.Märkte würden reagieren: