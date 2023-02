Zusammentreffen entscheidender Faktoren



Im vergangenen Jahr kamen Jacob zufolge neben dem dringenden Handlungsbedarf angesichts der globalen Erwärmung mehrere für die Energiewende bedeutende Faktoren zusammen: "Zum einen sind erneuerbare Energien von den Kosten her inzwischen wettbewerbsfähig, zum anderen stehen Energieunabhängigkeit und -sicherheit wieder im Mittelpunkt des Interesses und der öffentlichen Förderpolitik." Der Fondsmanager von ODDO BHF AM sieht einige Unternehmen gut positioniert, um vom beschleunigten Wachstum der Investitionen in die Kapazitäten für Erneuerbare zu profitieren.



Impulse für Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette



Das dänische Unternehmen Orsted ist weltweit führend in der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Offshore- und Onshore-Windparks und plant, die installierte Kapazität bis 2030 auf 50 GW zu vervierfachen. Auch der portugiesische Stromerzeuger EDP plant, bis 2025 rund ein Drittel der Gesamtinvestitionen von 24 Mrd. Euro in den Ausbau der Kapazitäten in erneuerbaren Energien zu investieren. Die auf die Erzeugung und Verteilung von Strom ausgerichtete britische SSE will bis 2026 40% der Investitionen in den Ausbau der Anlagen für erneuerbare Energien stecken. Bei der weltweit in den Bereichen Netzen und erneuerbaren Energien tätigen spanischen Iberdrola sollen bis 2026 die Hälfte der geplanten Investitionen in erneuerbare Energien fließen. Daneben eröffnen sich Nicolas Jacob zufolge auch Anlagechancen bei Zuliefer- und Serviceunternehmen: Der US-Hersteller First Solar produziert Solarmodule mit Cadmiumtellurid-Technologie, die als umweltverträglicher und widerstandsfähiger als Module aus Polysilizium gelten. Mit Quanta Services aus den USA hält Jacob auch noch einen Spezialisten für die Planung, Installation und Wartung von elektrischer Infrastruktur in seinem Portfolio. (07.02.2023/ac/a/m)







Paris (www.aktiencheck.de) - Die Internationale Energieagentur (IEA) rechnet in ihrem Anfang Dezember 2022 veröffentlichten Ausblick für den weltweiten Markt für erneuerbare Energien mit einer Verdopplung der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien in den nächsten fünf Jahren, so ODDO BHF in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das ist 30% mehr als die IEA in ihrer Prognose in 2021 vorausgesagt hatte. Insgesamt dürfte die Produktionskapazität in dem Zeitraum um 2.400 Gigawatt steigen. "Das entspricht der aktuell in China installierten Kapazität. In diesem Tempo werden die erneuerbaren Energien bis 2027 mit einem Anteil von 38% an der weltweiten Stromerzeugung zur größten Energiequelle", schreibt Nicolas Jacob, Fondsmanager des ODDO BHF Green Planet, in einem aktuellen Marktkommentar. Die Steigerung sei in erster Linie auf die beschleunigte Umsetzung von Investitionsplänen und Regularien zurückzuführen, die China (14. Fünfjahresplan), Europa (Fit for 55 sowie RePowerEU), Indien und die USA (Inflation Reduction Act) angekündigt hatten. Die weltweite Photovoltaik-Kapazität dürfte bis 2027 um etwa 1.500 GW wachsen. Damit würde sie sich fast verdreifachen und die Stromerzeugung aus Kohle übertreffen. Die weltweite Windkraftkapazität werde sich in diesem Zeitraum voraussichtlich verdoppeln.