Vor allem die Lebensmittelpreise dürften in Zukunft das wichtigste Unterscheidungsmerkmal sein und würden mit dem Eintritt in die kälteren Monate weiterhin Anlass zur Sorge geben - vor allem in Europa, wo die Engpässe in der Lieferkette am stärksten zu spüren seien.



Sollte die Inflation hartnäckig hoch bleiben, werde die FED aller Wahrscheinlichkeit nach ihre aggressive Straffung fortsetzen, da einige ihrer Maßnahmen möglicherweise Wirkung zeigen würden.



Einzelne Branchen scheinen in Zukunft besonders von diesen Trends zu profitieren. Der Bereich Agrartechnologie und Unternehmen, die innovative Lösungen im Lebensmittelbereich bereitstellen würden, könnten strukturell von dem wachsenden Risiko der globalen Ernährungssicherheit profitieren.



Auch Erzeuger von erneuerbaren Energien könnten Anlegern ein defensives Engagement in der Energiewende bieten, die sich fortsetzen dürfte - begünstigt durch die US-Verabschiedung des sogenannten Inflation Reduction Act, was der Energiewende zugutekomme. Insgesamt scheinen die Märkte im Moment zufrieden zu sein. (11.08.2022/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Der Verbrauchpreisindex in den USA stieg im Juli auf 8,5 Prozent, so Jon Maier, CIO bei Global X.Immer noch hoch, jedoch 0,2 Prozentpunkte weniger als erwartet. Das deute darauf hin, dass die Inflation möglicherweise zurückgehe. Welche Indikatoren jetzt zu beachten seien und welche Chancen sich für Anleger auftun würden?