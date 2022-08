Paris (www.aktiencheck.de) - Tech is back - na ja, ganz so einfach ist es dann doch nicht, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". NASDAQ 100 sei im Juli um rund 12 Prozent vorgerückt, so viel wie nie zuvor in einem Juli. Im ersten Halbjahr habe das Tech-Barometer allerdings auch rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Vor allem die teils recht erfreulichen Quartalszahlen aus der Berichtssaison hätten dem Index Rückenwind verliehen und viel Druck und Angst aus dem Markt genommen.Zudem habe zuletzt auch die Federal Reserve die Stimmung gehoben. Die US-Notenbank habe im Juli signalisiert, das Tempo ihrer geldpolitischen Straffungen angesichts der vorherrschenden Konjunkturrisiken künftig möglicherweise drosseln zu müssen. Für gute Laune dürfte auch der in der vergangenen Woche beschlossene Chips and Science Act of 2022 sorgen. Reuters spreche von Subventionen in Höhe von 52,7 Milliarden Dollar, die in die Halbleiterindustrie fließen sollten, um die Abhängigkeit der Vereinigten Staaten von der Chip-Produktion in Asien zu verringern.Die Erholung des NASDAQ 100 habe den Begriff "Comeback-Rally" verdient. Technisch betrachtet handele es sich jedoch nur um eine Hausse innerhalb der intakten technischen Baisse-Bewegung. Zwar berge das Tech-Barometer noch eine Menge Luft nach oben, doch ohne Rückenwind der Notenbanken dürfte dieser Weg steinig werden. Auch aus der Wirtschaft würden Signale fehlen, dass die konjunkturelle Talsohle durchschritten sei. Der Einbruch des Empire State Index für August - er messe die Lage im Produzierenden Gewerbe im Bundesstaat New York - auf minus 31,3 Punkte sei der zweitgrößte Rückgang in der Geschichte gewesen. (19.08.2022/ac/a/m)