Auch die europäischen Verbraucher würden sich mit schwierigen Bedingungen konfrontiert sehen. In China zeige sich jedoch ein gegensätzliches Bild: Hier würden die Verbraucher kräftig einkaufen. Das habe ausgewählten globalen Konsumgütermarken Auftrieb verliehen, darunter auch Luxusgüterunternehmen wie LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und L'Oréal (ISIN: FR0000120321, WKN: 853888, Ticker-Symbol: LOR, Euronext Paris-Symbol: OR, NASDAQ OTC-Symbol: LRLCF).



Auch im Technologiesektor sei die Bilanz gemischt. Die IT-Ausgaben für PCs und Kommunikationsdienste seien schwach gewesen. CDW, ein US-amerikanischer Technologiehändler für kleine und mittlere Unternehmen, habe seine Prognose gegenüber den Erwartungen aus dem Frühjahr gesenkt und rechne mit einem deutlichen Rückgang der Technologieausgaben in den USA.



Auch die Ausgaben für die Cloud würden sich verlangsamen, jedoch sei das absolute Wachstum besser gewesen als erwartet, mit soliden positiven Zahlen von den größten Anbietern. Amazons AWS habe für das erste Quartal ein Wachstum von 16 Prozent gemeldet, während Microsofts Cloud-Geschäft Azure eine Verlangsamung des Wachstums von 31 Prozent im ersten Quartal auf immer noch solide 26 Prozent im zweiten Quartal erwarte.



Unterdessen habe die KI-Revolution, die durch die rasche Einführung von ChatGPT vorangetrieben werde, die Hoffnungen in der Branche beflügele. Die beschleunigte Einführung von Künstlicher Intelligenz werde vermutlich eine neue Welle von Technologieausgaben auslösen, da Unternehmen versuchen würden, Effizienzgewinne zu erzielen. Unternehmen aus verschiedenen Bereichen des Sektors, darunter Capgemini (ISIN: FR0000125338, WKN: 869858) (IT-Dienstleistungen), ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML) (Halbleiter) und Cadence Design (ISIN: US1273871087, WKN: 873567) (Software), könnten eine wesentliche Rolle bei der breiteren Einführung von Künstlicher Intelligenz spielen.



Gesundheitsaktien hätten im ersten Quartal enttäuscht. Die Nachfrage nach medizinischen Leistungen wie Vorsorgeuntersuchungen oder freiwilligen Operationen nehme nach dem COVID-Einbruch jedoch wieder zu. Dies habe sich in den Ergebnissen von Unternehmen wie Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT), Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) und Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023, WKN: 888024, Ticker-Symbol: IUI1, NASDAQ-Symbol: ISRG) niedergeschlagen.



Auch in einem schwierigeren Konjunkturumfeld würden die Menschen weiterhin Ausgaben für Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen tätigen. Zudem seien Gesundheitsunternehmen im Allgemeinen gut kapitalisiert. Ausgewählte Gesundheitsaktien würden deshalb defensive Eigenschaften für ein schwierigeres Umfeld bieten.



Die Gewinnsaison habe gezeigt, wie schwierig das Umfeld für Unternehmen und Anleger sei und dass Portfoliomanager eine Strategie heute nicht einfach an dem Erfolg eines Sektors ausrichten könnten. Einige Unternehmen seien besser aufgestellt als andere, um sich von der Masse abzuheben.



Investoren sollten deshalb Ausschau nach Unternehmen mit klaren langfristigen Wachstumstreibern halten, bei denen es unwahrscheinlich sei, dass sie durch konjunkturelle Unsicherheiten aus dem Gleichgewicht gebracht würden. Angesichts der anhaltend hohen Inflation werde die Preissetzungsmacht weiterhin ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal sein. Unternehmen mit Produkten, die für Verbraucher auch in schwierigen Wirtschaftslagen unverzichtbar seien, würden Vorteile bieten. Und schließlich würden Unternehmen, die ihre Kosten senken könnten und eine niedrige Verschuldung aufweisen würden, besser in der Lage sein, durch unruhige finanzielle Gewässer zu navigieren. (30.05.2023/ac/a/m)





