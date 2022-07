Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Ericsson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

6,725 EUR -10,29% (14.07.2022, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Ericsson-Aktie:

7,451 EUR +1,48% (13.07.2022, 17:35)



ISIN Ericsson-Aktie:

SE0000108656



WKN Ericsson-Aktie:

850001



Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERCB



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ericsson-Aktie:

ERIXF



Kurzprofil Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson:



Zum Kerngeschäft des schwedischen Konzerns Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) gehören Mobilfunktechnologie, Internet- und Multimediakommunikation sowie Telekommunikation. Die Entwicklungen aus diesen Bereichen sind in erster Linie an Unternehmen, Netzbetreiber und Serviceprovider gerichtet. Bis Februar 2012 war Ericsson mit dem Joint Venture Sony Ericsson auch auf dem Privatkundenmarkt im Segment der Mobiltelefone präsent. Der Konzern mit Sitz in Stockholm ist in mehr als 180 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 104.000 Mitarbeiter. (14.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ericsson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des schwedischen Netzwerkausrüsters Ericsson (ISIN: SE0000108656, WKN: 850001, Ticker-Symbol: ERCB, Nasdaq OTC-Symbol: ERIXF) unter die Lupe.Seit dem Kurssturz wegen der Korruptionsvorgänge im Irak habe sich die Aktie des Nokia-Konkurrenten Ericsson nicht mehr nachhaltig erholt. Die schwachen Zahlen zum zweiten Quartal dürften daran nichts ändern. Im frühen Handel knicke die Aktie vielmehr erneut ein und verliere rund fünf Prozent.Höhere Kosten und weniger Einnahmen für die Patente hätten Ericsson das zweite Quartal verhagelt. Zwar sei das um Umbaukosten bereinigte EBIT im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Viertel auf 7,4 Mrd. Schwedische Kronen (697 Mio. Euro) geklettert, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm bekannt gegeben habe. Allerdings hätten sich Analysten mehr erhofft.Die starke Nachfrage nach 5G-Produkten in Nordamerika habe die höheren Kosten und niedrigeren Lizenzeinnahmen nicht ausgleichen können. So seien einige Lizenzverträge ausgelaufen, die nun auf eine Erneuerung warten würden. "Die weltweite Lieferkettensituation bleibt herausfordernd und der Druck durch die Inflation ist stark", habe Konzernchef Börje Ekholm zudem laut Mitteilung betont.Der Quartalsumsatz sei im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 62,5 Mrd. Kronen gestiegen. Hierbei habe der Rückzug aus dem Russland-Geschäft infolge des Ukraine-Krieges mit rund 1,2 Mrd. Kronen belastet. Unter dem Strich sei der Gewinn aber um fast ein Fünftel auf 4,7 Mrd. Kronen gestiegen.Anleger warten ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)