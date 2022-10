Ein ähnliches Bild habe sich in den USA gezeigt. Auch an den dortigen Börsen habe der Schwung vom positiven Wochenstart mitgenommen werden können. Schwächer als erwartet ausgefallene Zahlen zu den neuen Stellenausschreibungen im Monat August würden auf eine wirtschaftliche Verlangsamung hindeuten, was Anleger ebenfalls auf eine Verlangsamung der Zinsschritte der Federal Reserve habe hoffen lassen. Die Auftragseingänge in der Industrie hätten sich im letzten Monat unverändert gezeigt.



Die Börsen in Festland-China würden aufgrund des Nationalfeiertags auch heute noch geschlossen bleiben. Japans TOPIX und die Börsen in Hong Kong würden sich an diesem Morgen etwas fester präsentieren.



Am Rohstoffmarkt habe sich gestern ein ähnliches Bild wie beim Aktienmarkt gezeigt. Sowohl Öl als auch Gold hätten am gestrigen Handelstag zugelegt. Über Nacht hätten jedoch beide wieder etwas nachgelassen, so belaufe sich der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent momentan auf etwas über USD 91. Eine Feinunze koste aktuell knapp unter USD 1.720. Die erhöhte Risikobereitschaft habe sich auch am Kryptomarkt bemerkbar gemacht. Bitcoin und Ethereum hätten in den letzten 24 Stunden um knappe 3% bzw. 2% zulegen können.



Es stünden heute zwar keine nennenswerten Unternehmensmeldungen auf der Agenda, der Makrokalender sei heute jedoch wieder etwas praller gefüllt.





Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem gerade letzte Woche noch mehrere Börsenbarometer neue 52-Wochen-Tiefs verzeichnen mussten, zeigen sich die namhaften Indices weltweit zum Beginn des neuen Quartals deutlich freundlicher, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Einerseits scheine sich am Markt die Hoffnung breitzumachen, dass die Zentralbanken in Zukunft etwas von ihrem falkenhaften Pfad abweichen würden und sich so die Grundbedingungen für den Aktienmarkt aufhellen würden. Andererseits könnten sich die aktuellen Kursgewinne aufgrund des besonders angeschlagenen Sentiments auch als technische Gegenbewegung erweisen.