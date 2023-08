Auf der Angebotsseite sorge die straffe Versorgungspolitik großer Anbieter für tendenziellen Preisauftrieb. Saudi-Arabien und Russland, die gemeinsam den Ölverbund OPEC+ anführen würden, würden ihr Angebot seit einiger Zeit knapp halten. Damit sollten aus ihrer Sicht zu niedrige Ölpreise verhindert werden, die aufgrund der angeschlagenen Weltkonjunktur drohen würden.



Aus charttechnischer Sicht habe sich das zuletzt in Form eines Golden Cross generierte Kaufsignal perfekt ausgespielt. Seitdem sei der Kurs für Öl der Nordseesorte Brent um knapp 5% gestiegen und befinde sich auf dem Weg in Richtung August-Hoch bei 88,05 USD. Exakt 1 USD höher liege das Jahreshoch. Könnten die Bullen den Kurs über diesen doppelten Widerstand befördern, sollten sich weitere Käufer finden und Brent auf dreistellige Preise zusteuern können.



Sowohl die Bemühungen der chinesischen Regierung als auch die US-Lagerbestände sowie die Förderungskürzungen der OPEC+ würden für höhere Ölpreise sprechen.



(Mit Material von dpa-AFX) (31.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise hätten am Donnerstagmorgen leicht zugelegt, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Damit setze sich die Erholung am Ölmarkt, nach zwei negativen Wochen in Folge, fort. Neben bullishen News aus den USA und China würden auch die anhaltenden Förderungskürzungen und das charttechnische Bild darauf hindeuten, dass die Preise für den Rohstoff weiter steigen würden.