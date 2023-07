Die Möglichkeit einer moderaten Rezession dürfte in den Kursen bereits weitgehend eingepreist sein. Wenn die Inflationsraten weiter zurückgehen würden, könnte die Konjunktur in einigen Industrieländern im kommenden Jahr durch erneut sinkende Zinsen entlastet werden. Die Unternehmensgewinne dürften daher in der Breite unterstützt bleiben.



Viele Unternehmen könnten ohnehin steigende Kosten über höhere Preise an die Kunden weitergeben. Folglich dürften sie ihre Gewinne in diesem Jahr auf den hohen Niveaus weitgehend behaupten und 2024 sogar wieder steigern können. Tiefere Einblicke würden die Aktienmarktteilnehmer in den kommenden Tagen bekommen, wenn die Unternehmen ihre Bücher während der Berichtssaison für das zweite Quartal öffnen würden. Insgesamt werde eine unverändert robuste Entwicklung der Unternehmensgewinne erwartet, was die Aktienmärkte insgesamt stützen sollte.



Im Euroraum und Deutschland würden positive Gewinnrevisionen überwiegen, sodass höhere Kurse ohne höhere Bewertungen möglich seien. Aktien seien, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, im langfristigen Vergleich vor allem in Deutschland und im Euroraum eher leicht unterbewertet.



Viele institutionelle Investoren seien nach wie vor vorsichtig und deshalb bei ihren Aktienpositionen unterinvestiert. Mit vermehrten Anzeichen für eine deutliche konjunkturelle Erholung dürfte ihre Risikobereitschaft zunehmen, und sie mit der Anlage der hohen Liquidität zum Kursanstieg beitragen.



Kurz gesagt:

- Schwächere Wachstumsaussichten unter anderem in China sowie weitere Zinserhöhungen würden die Euphorie drücken.

- Moderate Rezession dürfte in den Kursen weitestgehend eingepreist sein.

- Sinkende Inflationsraten könnten die Konjunktur durch niedrigere Zinsen entlasten und den Aktienmärkten Rückenwind bereiten. (06.07.2023/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Nach einem historisch ungünstigen Kapitalmarktjahr 2022 mit sowohl fallenden Anleihen- als auch Aktienkursen, verlief das erste Halbjahr 2023 auf den globalen Aktienmärkten bislang bemerkenswert positiv, so die Experten von Santander Asset Management.Tobias Friedrich, Senior Manager Markets and Clients bei Santander Asset Management, fasse die vergangenen Monate wie folgt zusammen: "Inflationsraten und Konjunktursorgen ließen auf den Aktienmärkten allmählich nach, und die im März aufgekommenen Bedenken um eine Bankenkrise wichen zuletzt der Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz."In seinem "Blick auf die Aktienmärkte" zeige sich Tobias Friedrich verhalten optimistisch, sollte die Inflation weiter sinken: