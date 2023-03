Schwenke man den Blick in die USA, sei ebenfalls eine, wenn auch weniger prägnante, Erholung der Aktienmärkte zu beobachten, was nicht zuletzt auf das Ausbleiben weiterer negativer Meldungen aus dem Bankensektor zurückzuführen sei. Dementsprechend hätten Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zwar etwas weniger starke, aber doch nennenswerte Zugewinne verbuchen können. Mit Blick auf die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mache sich seitens der Investoren zunehmend eine entspanntere Haltung breit. Auch auf dem US-Anleihenmarkt würden Anleger mittlerweile nicht mehr verstärkt auf sichere Papiere setzen. Die Finanztitel innerhalb des S&P 500 hätten sich zudem vom Tief in der vergangenen Woche mittlerweile merklich stabilisiert.



Die Rohstoffmärkte würden sich dagegen von ihrer unspektakulären Seite präsentieren. Die Preise für Öl (aktuell USD 79 pro Fass der Sorte Brent) und Gold (USD 1.980 je Feinunze) hätten gegenüber der Wochenmitte ein wenig zulegen können. Ähnliches gelte für das "digitale Gold" in Form des Bitcoin, der sich vorerst beharrlich oberhalb der Marke von USD 28.000 halte. Weiterhin fest präsentiere sich auch der Euro gegenüber dem US-Dollar. Für Kursauftrieb hätten hier die jüngsten Preisdaten aus Deutschland und Spanien, die Argumente für möglicherweise weiter steigende Zinsen diesseits des Atlantiks geliefert hätten, gesorgt. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden aktuell auf einem Niveau von 1,09 halten.



Die Börsen in Asien würden gut in den Tag starten. Der chinesische HSCE (ISIN: HK0000004330, WKN: 145734), der japanische TOPIX sowie der indische Sensex (ISIN: XC0009698199, WKN: 969819) könnten merkliche Kursgewinne von bis zu rund einem Prozent verbuchen

Am heutigen Tag steht ein prall gefüllter Datenkalender auf dem Programm.



Entscheidend für den heutigen Handelstag dürfte vor allem die Veröffentlichung des Index der persönlichen Konsumausgaben in den USA sein. Dieser gelte als wichtiger Faktor für zukünftige Zinssatzentscheidungen der FED. Aller Voraussicht nach stehe eine Abschwächung des Indikators bevor, welche für eine Entlastung der US-Notenbank in der Inflationsfrage spreche, jedoch nicht zwingend weitere Zinsanhebungen ausschließen lasse. Ebenso würden heute die März-Schnellschätzungen zur Inflation (weitere Rückgänge erwartet!) und die Arbeitslosenquote im Euroraum sowie die Konsumentenstimmung nach der University of Michigan veröffentlicht. (31.03.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Donnerstag setzte sich die positive Stimmung der Tage zuvor auf den europäischen Aktienmärkten fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dies gelte auch für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), welcher mit Kursgewinnen von 1,26% geschlossen habe. Entscheidend für diese Entwicklung dürfte unter anderem die Erleichterung hinsichtlich des gestern in Deutschland bekannt gegebenen Inflationsrückgangs auf 7,4% gewesen sein. Nach dem Schock über den rasanten Kurssturz der Deutsche Bank letzte Woche scheine sich der DAX somit vorerst erholt zu haben. EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sowie der ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) seien demselben Aufwärtstrend gefolgt, wobei sich ersterer Index sogar seinem Jahreshoch habe annähern können und zweiterer um satte 3,11% in die Höhe geschossen sei. Die gestern für März veröffentlichten und niedriger als erwarteten Verbraucherpreise in Spanien hätten ebenso zu einer positiven Marktstimmung beigetragen.