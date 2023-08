Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich nun jedoch auf die Daten aus den USA, nämlich die Einzelhandelsumsätze für Juli. Analysten zufolge werde erwartet, dass die Umsätze auf Monatsbasis um 0,4% gegenüber dem letzten Wert von 0,2% steigen würden.



Erwähnenswert sei auch, dass man zeitgleich mit den Einzelhandelsumsätzen den wichtigen VPI-Inflationsbericht aus Kanada erfahren werde. Hier lohne es sich, darauf zu achten, ob der Wert über den Erwartungen liegen werde, da die Swaps nicht mehr von weiteren Zinserhöhungen in diesem Land ausgehen würden.



Am Devisenmarkt sei heute im Vorfeld der Datenerhebung eine sehr hohe Volatilität zu beobachten. Das Währungspaar EUR/USD gewinne heute fast 0,3%, was auf einen Anstieg der Swap-Notierungen zurückzuführen sei, die derzeit darauf hindeuten würden, dass die EZB beschließen werde, die Zinssätze um weitere 25 Basispunkte anzuheben. Noch zu Beginn des Monats sei der Markt davon ausgegangen, dass die EZB keine weitere Zinserhöhung beschließen würde. Die Daten für die US-Notenbank würden nicht mehr von solchen Erhöhungen ausgehen. (15.08.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Handelstag ist voll von wichtigen Makrodatenveröffentlichungen, so die Experten von XTB.Zu Beginn des Tages hätten vor allem die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion in China für eine erhöhte Volatilität gesorgt. Für China sei dies jedoch noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn die PBoC, die dortige Zentralbank, habe eine Senkung der SLF-, MLF- und Reverse-Repo-Sätze beschlossen, was die Erwartungen auf entschlossene Maßnahmen zur Stimulierung der angeschlagenen chinesischen Wirtschaft noch einmal verstärkt habe. Die Daten des Vormittags in Europa seien vom Vereinigten Königreich und dem Britischen Pfund angeführt worden, das mit Kursgewinnen auf die historischen Lohnzuwachszahlen des Landes reagiert habe.