Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn der europäischen Sitzung brachte erhöhte Volatilität bei den EUR-Paaren, unter anderem im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von PMIs sowie wiederkehrenden Bedenken hinsichtlich der Stabilität des Bankensektors in Europa, so die Experten von XTB.



Die EUR/GBP-Notierungen seien um etwa 50 Pips abgestürzt und hätten eine wichtige Unterstützungszone bei 0,8775 erreicht. Der grüne Bereich sei auf die breite 1 zu 1-Geometrie zurückzuführen, die die 61,8% Fibonacci der letzten Aufwärtswelle sowie frühere Preisreaktionen messe. Werde dieses Niveau beibehalten, sei ein Ausgleich des heutigen Sturzes nicht ausgeschlossen. Andererseits könnte ein Ausbruch nach unten eine Abwärtsbewegung in Richtung der Docks vom 15. März bei 0,8720 auslösen. (24.03.2023/ac/a/m)



