Paris (www.aktiencheck.de) - Es war ein Auftakt nach Maß: Im Schlepptau der starken Rally an den Metallmärkten hat auch der Zinkpreis seit Jahresbeginn kräftig zulegt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Umfassende ProduktionskürzungenDiese Entwicklung treffe auf ein weltweites Angebotsdefizit am Zinkmarkt, das laut International Lead and Zinc Study Group im November auf 119.500 Tonnen zugenommen habe, nachdem es im Vormonat noch bei 39.400 Tonnen gelegen habe. Ende Januar hätten die an der Londoner Metallbörse registrierten Vorräte so niedrig wie zuletzt 1986 gelegen. Hauptgrund für das erhebliche Defizit sei ein deutliches Minus bei der Produktion. Massiv steigende Strompreise hätten im vergangenen Jahr zur Schließung von drei westeuropäischen Zinkschmelzen geführt. Allein die zum Schweizer Rohstoffkonzern Glencore gehörende Zinkhütte Nordenham produziere für Abnehmer aus der Stahl- und Chemieindustrie üblicherweise jährlich 170.000 Tonnen des Übergangsmetalls. Außerhalb Europas seien weitere 240.000 Tonnen an Produktionskapazität abgebaut worden. Als Grund würden Experten nicht zuletzt die in 2022 häufig eingeschränkte Energieversorgung in China anführen. Bleibe die befürchtete Rezession in den westlichen Industriestaaten aus, könnte Zink noch teurer werden. (03.02.2023/ac/a/m)