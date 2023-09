Börsenplätze Ergomed-Aktie:



Ergomed plc (ISIN: GB00BN7ZCY67, WKN: A117XM, Ticker-Symbol: 2EM, London Stock Exchange-Symbol: ERGO) ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das sich in erster Linie auf die Erbringung spezialisierter Dienstleistungen für die biopharmazeutische Industrie konzentriert. (04.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ergomed-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ergomed plc (ISIN: GB00BN7ZCY67, WKN: A117XM, Ticker-Symbol: 2EM, London Stock Exchange-Symbol: ERGO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Private-Equity-Firma Permira greife nach der britischen Ergomed. "Der Aktionär" habe im Aktienreport "Chance auf 70 Prozent - jetzt auf die neue Evotec setzen" bereits im September 2019 den spannenden Wert vorgestellt. Anleger könnten seit der Vorstellung inklusive Übernahmeprämie nun sogar 381 Prozent einstreichen.Konkret lege Permira je Ergomed-Aktie 1.350 Britische Pence oder umgerechnet 15,78 Euro auf den Tisch, was einen Aufschlag von etwa 28 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag bedeute. Damit werde Ergomed mit gut 703 Millionen Britische Pfund bewertet. Auf Basis des umgerechneten Übernahmeangebots hätten Anleger seit der Vorstellung im Aktienreport vor knapp vier Jahren (Empfehlungskurs: 3,28 Euro) etwa 381 Prozent an Kursgewinnen mitnehmen können. Alternativ biete Permira auch 451 Pence pro Ergomed-Papier mit nicht börsennotierten Wertpapieren.Das Management des britischen Unternehmens sehe die Permira-Offerte als fair an und rate den Aktionären dazu, das Angebot anzunehmen.Anleger, die dem Tipp im Aktienreport gefolgt sind, sollten ebenfalls das Angebot des Private-Equity-Investors annehmen oder die Aktien limitiert direkt über den Markt verkaufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Ergomed-Aktie. Denn die Ergomed-Aktie notiere mittlerweile nur knapp unter dem Übernahmepreis je Aktie, den Permira bereit sei, zu zahlen. Auch die Chancen auf eine potenzielle Gegenofferte seien äußerst gering. (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link