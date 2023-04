Wien (www.aktiencheck.de) - Bei Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) fielen die Ergebnisse für das dritte Quartal besser aus als erwartet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



In der Folge sei auch die Umsatzprognose für 2023 angepasst worden. Die Aktie habe 3,5% im Plus geschlossen.



Philips (ISIN: NL0000009538, WKN: 940602, Ticker-Symbol: PHI1, Euronext Amsterdam-Symbol: PHIA) habe heute Morgen sein Zahlenwerk für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Mit einem Umsatz von knapp EUR 4,2 Mrd. habe der niederländische Medizintechnikkonzern nicht nur eine Steigerung von organischen 6% im Vergleich zum Vorjahr (Q1 2022: EUR 3,9 Mrd.) verzeichnen, sondern auch Konsenserwartungen übertreffen können. Während das Segment Diagnose und Treatment (+15%) am meisten zu diesem Ergebnis beitrage, würden die Umsätze im Bereich Connected Care (+3%) nicht zuletzt aufgrund des Rückrufskandals rund um Philips' Beatmungs- und Schlafüberwachungsgeräte gedämpft.

