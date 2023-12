Insbesondere im Schlussquartal hätten deutsche Aktien gute Gewinne verbucht. Grund für die dynamische Aufwärtsentwicklung sei die Hoffnung gewesen, dass die Zinsen in naher Zukunft sinken würden. Im März habe wohl keiner mit so einer Entwicklung gerechnet. Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank habe in den USA eine Regionalbankenkrise ausgelöst und böse Erinnerungen an die Finanzkrise 2008/09 geweckt. Eine konzertierte Notenbanken-Aktion habe den Brandherd allerdings schnell gelöscht und so zudem ein Übergreifen auf Europa verhindert. Obendrein habe die zur selben Zeit von der Schweiz und der dortigen Notenbank SNB wie "aus dem Hut gezauberte" Rettung der Credit Suisse - mittels Übernahme durch die UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) - zur Beruhigung der Märkte beigetragen. Im Oktober habe der Nahost-Konflikt die Kurse fallen lassen. Der DAX sei erneut auf unter 14.700 Punkte abgestürzt. Von dort aus habe er schließlich zu einer Jahresendrally angesetzt.



Im neuen Jahr nun stehe laut Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners, der Realitätscheck an. "Dann muss sich zeigen, wie sehr die Börsianer zum Jahresstart ins Risiko gehen. Und ob sie wirklich bereit sind, auf den aktuellen Kursniveaus auch größere Summen zu investieren."



Bester Wert im DAX sei 2023 die Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) gewesen, die trotz einer Kursverdopplung ein Jahr zuvor um weitere 54% habe zulegen können. Dank der starken Entwicklung sei der Rüstungskonzern im März in den Leitindex aufgestiegen.



Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) sei mit einem Minus von rund 35% dagegen der größte Verlierer im deutschen Leitindex gewesen. Sie habe somit die Talfahrt des Vorjahres fortgesetzt, in dem sich der Aktienkurs des Online-Modehändlers bereits mehr als halbiert habe. Kaufzurückhaltung der Kunden angesichts der hohen Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheiten hätten die Modebranche ebenso wie hohe Lagerbestände und Verkäufe mit hohen Rabatten belastet. (29.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den letzten Handelstag eines starken Börsenjahres mit einem moderaten Plus beendet, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die positive Stimmung am deutschen Aktienmarkt sei von den US-Börsen gestützt worden, die mit Gewinnen erwartet würden und zudem am Donnerstag ihren Rekordlauf fortgesetzt hätten, bevor sie letztlich kaum verändert geschlossen hätten.