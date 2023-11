Wien (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Tag an den globalen Aktienmärkten verlief ereignisreich, nachdem die europäischen Börsen eine starke Performance verbuchen konnten, die US-Leitindices ihre frühen Gewinne aber wieder abgeben mussten, so die Analysten der Raiffeisen Bank international AG (RBI).Auch heute würden die Analysten mit einem ereignisreichen Tag an den Aktienmärkten rechnen, im Mittelpunkt stünden wieder Wirtschaftszahlen. Allen voran komme der Verbraucherpreisindex aus der Eurozone, die Konsensschätzungen würden hier auf einen leichten Rückgang auf 2,8% im Vergleich zu den 2,9% aus dem Vormonat rechnen. Die RBI-Ökonomen seien hier sogar optimistischer mit einer Prognose von 2,7%. Nach den überraschend niedrigen Inflationszahlen aus Deutschland gestern würden auch hier die Erwartungen des Aktienmarktes hoch sein. Besser als prognostizierte Zahlen könnten dennoch eine positive Reaktion des Marktes hervorrufen. Zusätzlich dazu würden heute Vormittag die Arbeitslosezahlen im Euroraum veröffentlicht. Diesbezüglich würden die RBI-Analysten mit keiner Veränderung und ein Gleichbleiben der Arbeitslosenquote auf 6,5% rechnen. Aus den USA kämen dann mit dem PCE-Preisindex noch Inflationszahlen, die Aktienmärkte würden auch diese auf die Waagschale legen. Mit einer Reaktion sei hier ebenfalls zu rechnen, sollten die Zahlen nicht wie erwartet ausfallen.Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen durchwachsen verhalten. Einerseits trete eine gewisse Erholung vom starken Abfall des gestrigen Tages in China ein, andererseits aber würden sich enttäuschende PMIs dort weiter negativ auf die Börsen auswirken.Der Ölpreis der Sorte Brent steige heute wieder leicht an und handele aktuell um die USD 83-Marke. Bitcoin sei ebenfalls leicht im Plus und notiere um USD 37.800 herum und Gold könne seinen erhöhten Kurs halten und liege bei rund USD 2.040 je Feinunze. (30.11.2023/ac/a/m)