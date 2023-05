Die CDS würden nicht auf ein erhöhtes Ausfallrisiko nach Erdogans Sieg in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen hindeuten. Dennoch sei der CDS-Spread für die Türkei nach wie vor deutlich höher als für andere Länder. (Quelle: Bloomberg)



Der Sieg Erdogans würde wahrscheinlich eine Fortsetzung der Kapitalflucht aus der Türkei bedeuten, auch wenn dies durch die Maßnahmen der Zentralbank erheblich erschwert worden sei.



Morgan Stanley zufolge könnte die Lira um etwa 30% an Wert verlieren, was einen Anstieg des USD/TRY auf etwa 26,00 bis zum Ende des Jahres bedeuten würde. Die Türkische Zentralbank verfüge möglicherweise über rund 25 Mrd. USD zur Verteidigung der TRY. Dies sei ein sehr begrenzter Betrag, wenn man bedenke, dass die CBRT in den letzten 16 Monaten rund 177 Mrd. USD zur Verteidigung der Währung ausgegeben haben solle. Die Chancen für eine Trendwende auf dem TRY-Markt seien also sehr gering.



Die Türkische Lira schwächle heute Morgen gegenüber USD und EUR. Einige Finanzinstitute würden mit einem Wertverlust der TRY von rund 30% bis zum Jahresende rechnen. (Quelle: xStation5 von XTB) (Ausgabe vom 29.05.2023) (30.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Recep Tayyip Erdogan hat die zweite Runde der türkischen Präsidentschaftswahlen am Wochenende mit einem deutlichen Vorsprung vor dem Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu gewonnen (ca. 52% zu ca. 48%), so die Experten von XTB.Es sei erwartet worden, dass die Stichwahl knapp ausfallen würde, und einige seien sogar von einem Sieg Kilicdaroglus ausgegangen. Dennoch sei es Erdogan gelungen, sich eine weitere Amtszeit zu sichern. Marktteilnehmer hätten mehrfach davor gewarnt, dass eine Fortsetzung von Erdogans Herrschaft die Türkei an den Rand des Bankrotts bringen könnte. Der türkische Präsident habe die inländischen Banken kurz vor den Wahlen aufgefordert, auf USD lautende türkische Anleihen zu kaufen, um die Bonitätsbewertung und die Preisgestaltung zu verbessern.