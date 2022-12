Andererseits habe der gestrige EIA-Bericht gezeigt, dass der Abbau der US-Lagerbestände geringer ausgefallen sei als erwartet, während die Freeport LNG-Exportanlage in Texas voraussichtlich bis Ende des Jahres wieder in Betrieb genommen werden könne, wobei die Daten von Refinitiv zeigen würden, dass die Anlage diese Woche Erdgas erhalten habe. Allerdings müssten die Unternehmen noch weitere Anstrengungen unternehmen, um die Bundesaufsichtsbehörden zufriedenzustellen, bevor die Anlage vollständig wieder in Betrieb genommen werden könne.



Der NATGAS-Preis sei unter die wichtige langfristige Unterstützungszone zwischen 5,50 und 5,30 Dollar gefallen und habe damit den Weg für einen weiteren Ausverkauf freigemacht. Die nächste wichtige Unterstützung, die es zu beachten gelte, liege bei etwa 4,30 Dollar - diese werde durch die untere Grenze der 1:1-Struktur (grünes Rechteck) und das 161,8%-Retracement der letzten Aufwärtswelle, die am 7. Dezember begonnen habe, markiert.



23.12.2022







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erdgaspreise fallen trotz wachsender Sorgen um die Versorgung weiter, so die Experten von XTB.Jüngste Wettervorhersagen würden darauf hindeuten, dass ein Wintersturm weite Teile der USA treffen und Warnungen von Maine bis zum Golf von Mexiko auslösen werde, was die Ausfuhr von LNG bedrohe. Dadurch könnte die Nachfrage nach Energie zum Heizen von Häusern und Büros steigen. Unterdessen habe der stellvertretende russische Premierminister Novak erklärt, dass die russische Erdgasproduktion in diesem Jahr um bis zu 20% zurückgehen könnte, während die Ölproduktion als Reaktion auf die Preisbeschränkung um 5% bis 7% reduziert werden könnte, was die Nachfrage nach LNG aus den USA erhöhen könnte.