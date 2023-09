Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Erdgas steht heute im Mittelpunkt des Interesses, nachdem die australischen Gewerkschaften angekündigt haben, dass sie heute einen lang erwarteten Streik in den australischen LNG-Anlagen von Chevron beginnen werden, so die Experten von XTB.Dies sei geschehen, nachdem wochenlange Verhandlungen zu keiner Einigung geführt hätten, da Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) und die Gewerkschaftsmitglieder in wichtigen Fragen uneins gewesen seien. Die unmittelbaren Auswirkungen dürften, wenn überhaupt, gering sein, da der Gasverbrauch in den asiatischen Ländern - den Hauptabnehmern von australischem LNG - derzeit gedämpft sei. Sollte jedoch weiterhin keine Einigung erzielt werden und sich die Streiks bis kurz vor Beginn der Heizperiode hinziehen, könnte dies einen ernsthaften Einfluss auf die Erdgaspreise im weiteren Verlauf dieses Jahres haben.Ein Blick auf den US-Erdgaspreis (NATGAS) im H4-Intervall zeige, dass der Preis gestern von der Unterstützungszone bei 2,50 USD abgeprallt sei und seitdem um über 4% zugelegt habe. Die kurzfristige Widerstandszone, die es zu beachten gelte, befinde sich unterhalb der 2,65 USD-Marke und sei durch die vorherige Preisreaktion sowie die gleitenden Durchschnitte der 50- und 200-Periode gekennzeichnet. Die US-Erdgaspreise seien heute "nur" um 1% gestiegen, aber die Reaktion in Europa sei mit einem Anstieg der europäischen Gas-Benchmarks um über 10% viel größer. (08.09.2023/ac/a/m)