Der EIA-Bericht über die Erdgasvorräte werde heute veröffentlicht und sollte von Händlern aufmerksam verfolgt werden. Es werde erwartet, dass er einen wesentlich geringeren Bestandsabbau (-97 bcf) als in der Vorwoche (-217 bcf) zeige. Diese niedrigen Erwartungen würden sich mit der Tatsache begründen lassen, dass in den Vereinigten Staaten relativ hohe Temperaturen geherrscht hätten. Außerdem werde der Bericht die Auswirkungen der Wiederaufnahme des Betriebs des Freeport LNG-Terminals noch nicht erfassen. Dennoch sei um den Zeitpunkt der Veröffentlichung herum mit einer gewissen kurzfristigen Volatilität zu rechnen.



Ein Blick auf den NATGAS-Chart zeige, dass sich der Preis derzeit in der Nähe der Mitte der Handelsspanne bewege. Es werde erwartet, dass sich die Wetterbedingungen in den nächsten acht bis 14 Tagen verschlechtern und die Temperaturen in den wichtigsten Heizregionen sinken würden. Dies könnte in Verbindung mit der Wiederaufnahme der Exporte am Freeport LNG-Terminal für einen gewissen Aufwärtsdruck auf die NATGAS-Preise in der Zukunft sorgen.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Erdgaspreise haben sich seit Anfang Februar seitwärts bewegt, so die Experten von XTB.Die Bullen hätten am Dienstag versucht, über die obere Grenze der Handelsspanne im Bereich von 2,60 Dollar auszubrechen, seien jedoch gescheitert und es sei zu einem Pullback gekommen. Der Preis habe Unterstützung im Bereich von 2,43 Dollar gefunden und in den vergangenen Stunden sei es zu einem Anstieg von über 4% gekommen.