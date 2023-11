TSE-Aktienkurs Equinox Gold-Aktie:

6,24 CAD -0,79% (02.11.2023, 20:59)



ISIN Equinox Gold-Aktie:

CA29446Y5020



WKN Equinox Gold-Aktie:

A2PQPG



Ticker-Symbol Equinox Gold-Aktie:

1LRC



TSE-Symbol Equinox Gold-Aktie:

EQX



Kurzprofil Equinox Gold Corp.:



Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Ticker-Symbol: 1LRC, Toronto Stock Exchange-Symbol: EQX) ist ein Bergbauunternehmen mit etwa sieben aktiven Goldminen. Zu den aktiven Minen des Unternehmens gehören die Mesquite Mine (Mesquite) und die Castle Mountain Mine (Castle Mountain) in den Vereinigten Staaten, der Los Filos Minenkomplex (Los Filos) in Mexiko und die Aurizona Mine (Aurizona), die Fazenda Mine (Fazenda), die RDM Mine (RDM) und Santa Luz in Brasilien. Zu den Projekten gehören das Greenstone Projekt, die Los Filos Erweiterung, die Aurizona Erweiterung und die Castle Mountain Erweiterung. (02.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinox Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Ticker-Symbol: 1LRC, Toronto Stock Exchange-Symbol: EQX) unter die Lupe.Die von Equinox Gold am Mittwoch gemeldeten Zahlen würden auf den ersten Blick ganz gut aussehen, seien aber nicht berauschend ausgefallen. Die Produktion sei leicht gestiegen und die Kosten auch leicht gesunken. 2024 werde aufgrund der Inbetriebnahme des riesigen Greenstone-Projekts in Ontario ein Transformationsjahr. Es sei schon eine große Leistung von Equinox Gold, dass der kanadische Konzern mit dem Projekt sowohl im Kosten- als auch im Zeitrahmen liege. Equinox Gold sei aktuell eine Halteposition, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.11.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Equinox Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Equinox Gold-Aktie:4,21 EUR -0,47% (02.11.2023, 20:36)