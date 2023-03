Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Equinox Gold Corp.:



Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Ticker-Symbol: 1LRC, Toronto Stock Exchange-Symbol: EQX) ist ein Bergbauunternehmen mit etwa sieben aktiven Goldminen. Zu den aktiven Minen des Unternehmens gehören die Mesquite Mine (Mesquite) und die Castle Mountain Mine (Castle Mountain) in den Vereinigten Staaten, der Los Filos Minenkomplex (Los Filos) in Mexiko und die Aurizona Mine (Aurizona), die Fazenda Mine (Fazenda), die RDM Mine (RDM) und Santa Luz in Brasilien. Zu den Projekten gehören das Greenstone Projekt, die Los Filos Erweiterung, die Aurizona Erweiterung und die Castle Mountain Erweiterung. (23.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinox Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Ticker-Symbol: 1LRC, Toronto Stock Exchange-Symbol: EQX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) sei der große Gewinner der Turbulenzen rund um die US-Regionalbanken und die Credit Suisse . Der Preis pro Unze sei Anfang der Woche sogar über 2.000 Dollar gestiegen und habe damit ein neues 12-Monats-Hoch markiert. Davon würden vor allem die Produzenten und Unternehmen im Minensektor profitieren. Ein Geheimtipp könnte jetzt durch die Decke gehen.Es sehe richtig gut für Equinox aus. Sowohl operativ als auch charttechnisch würden sich das Unternehmen beziehungsweise dessen Aktie prächtig entwickeln.Die Kosten pro Unze seien mit über 1.600 Dollar im Branchenvergleich zwar auf einem hohen Niveau, doch sie seien trotz Inflationsdruck im abgelaufenen Jahr nicht weiter gestiegen. Zudem erwarte der Konzern für 2023 eine Produktion zwischen 555.000 und 625.000 Unzen. Im letzten Jahr sei Equinox auf etwas mehr als 532.000 Unzen gekommen.Technisch betrachtet habe die Aktie erst kürzlich ein starkes Kaufsignal erzeugt. Im Chart habe sich ein sogenanntes Golden Cross gebildet. Dabei kreuze die 50-Tage-Linie die 200-Tage-Linie von unten nach oben. Zudem habe es am vergangenen Freitag das höchste Kaufvolumen aller Zeiten gegeben. Sobald Equinox das Jahreshoch bei 6,56 Kanadische Dollar (CAD) hinter sich lasse, sollte die Aktie kein Halten mehr kennen. Es könne dann schnell in Richtung Juni-Hoch 2022 bei 8,07 Dollar gehen. Mit einem Sprung über diesen Widerstand rücke schon das Vorjahreshoch bei 11,43 Dollar in den Fokus.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Equinox Gold.