Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Equinox Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinox Gold-Aktie:

4,172 EUR -0,50% (30.01.2023, 11:55)



NYSE-Aktienkurs Equinox Gold-Aktie:

4,555 USD -4,51% (27.01.2023)



ISIN Equinox Gold-Aktie:

CA29446Y5020



WKN Equinox Gold-Aktie:

A2PQPG



Ticker-Symbol Equinox Gold-Aktie:

1LRC



NYSE-Symbol Equinox Gold-Aktie:

EQX



Kurzprofil Equinox Gold:



Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Ticker-Symbol: 1LRC, NYSE-Symbol: EQX) ist ein Bergbauunternehmen mit etwa sieben aktiven Goldminen. Zu den aktiven Minen des Unternehmens gehören die Mesquite Mine (Mesquite) und die Castle Mountain Mine (Castle Mountain) in den Vereinigten Staaten, der Los Filos Minenkomplex (Los Filos) in Mexiko und die Aurizona Mine (Aurizona), die Fazenda Mine (Fazenda), die RDM Mine (RDM) und Santa Luz in Brasilien. Zu den Projekten gehören das Greenstone Projekt, die Los Filos Erweiterung, die Aurizona Erweiterung und die Castle Mountain Erweiterung. (30.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinox Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Equinox Gold Corp. (ISIN: CA29446Y5020, WKN: A2PQPG, Ticker-Symbol: 1LRC, NYSE-Symbol: EQX) unter die Lupe.Bei 8,30 Euro liege das Kursziel für Equinox, welchem die Aktie in den ersten vier Wochen des Jahres bereits ein gutes Stück näher gekommen sei. Dafür sei nicht nur die jüngste Rally im Goldpreis verantwortlich, sondern auch die Fundamentaldaten würden sich bei dem kanadischen Goldproduzenten deutlich aufhellen.Die Achillesferse von Equinox seien die hohen Produktionskosten (AISC). Diese hätten laut dem Q4-Bericht bei rund 1.750 Dollar gelegen, der Goldpreis zum Zeitpunkt der Empfehlung bei circa 1.800 Dollar. Seitdem habe die Aktie rund 30 Prozent zugelegt, um das Ziel zu erreichen, müsste sie insgesamt auf 147 Prozent Zugewinn kommen.Die Aktie werde dann weiter steigen, wenn die Marge größer werde. Das könne entweder durch einen steigenden Goldpreis oder niedrigere AISC geschehen - im Optimalfall beides.Einer der beiden Faktoren habe sich bereits verändert. Das Edelmetall notiere mittlerweile stabil über der Marke von 1.900 Dollar und die Equinox-Aktie handle mit einem Aufschlag von 30 Prozent zum Empfehlungskurs.Equinox Gold sei trotz der Jahresanfangsrally noch günstig bewertet. Die hohen AISC würden durch den starken Produktionszuwachs sinken und Gold im Optimalfall weiter steigen."Der Aktionär" bleibt bullish und bestätigt sein Ziel von 8,30 Euro, so Michael Diertl. (Analyse vom 30.01.2023)