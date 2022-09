Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (05.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ein klarer Kauf.In einem sehr schwachen Marktumfeld könnten die Papiere von Equinor kräftig zulegen. Denn der zweitgrößte Erdgasproduzent Europas profitiere vom vorläufigen Lieferstopp Russlands über die wichtige Pipeline Nord Stream 1, wodurch der europäische Gaspreis deutlich gestiegen sei. Am Vormittag sei der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um etwa 72,5 Euro auf zuletzt 281 Euro je Megawattstunde geklettert.Das seien rund 35 Prozent mehr als am Freitag gewesen. Der TTF-Kontrakt werde häufig als Richtschnur für das europäische Preisniveau verwendet. Ausschlaggebend für den Preissprung zum Wochenstart sei gewesen, dass Russland seine Erdgaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 bis auf weiteres ruhen lasse. Als Grund habe der Konzern Gazprom am Wochenende technische Probleme angegeben. Vermutet werde aber, dass Russland den Westen im Konflikt um die Ukraine noch mehr unter Druck setzen wolle.Dagegen seien die Erdgaspreise in der vergangenen Woche spürbar gefallen. Auslöser sei gewesen, dass die Auffüllung der Erdgasspeicher in Europa schneller als geplant vonstattengehe. In den Monaten zuvor seien die Preise jedoch sehr stark gestiegen. Ende vergangenen Jahres habe Erdgas noch weniger als 100 Euro je Kilowattstunde gekostet. Die Abhängigkeit Europas und Deutschlands von russischem Erdgas sei hoch. Seit dem Ukraine-Krieg würden große Anstrengungen unternommen, um die Abhängigkeit zu verringern.Beim Gas- und Ölriesen Equinor laufe es derzeit weiter rund. Die Aussichten für den norwegischen Konzern, der auch über ein sehr starkes - und stetig wachsendes - Standbein im Bereich der Erneuerbaren Energien verfüge, seien nach wie vor gut. Zudem sei das Chartbild attraktiv und die Bewertung immer noch günstig.Mit Material von dpa-AFX