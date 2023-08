Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

323,50 NOK +3,44% (09.08.2023, 11:24)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (09.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von Analyst Biraj Borkhataria von RBC Capital Markets:Biraj Borkhataria, Analyst vom Investmenthaus RBC Capital Markets, stuft die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR) von "sector-perform" auf "outperform" hoch.Die Aktien hätten sich im bisherigen Jahresverlauf schlechter entwickelt als ihre Mitbewerber, da die europäischen Gaspreise von ungewöhnlich hohen Niveaus im Jahr 2022 wieder auf den langfristigen Trend zurückgekehrt seien, so der Analyst in einer Research Note.Das Unternehmen sei jedoch der Ansicht, dass die jüngste Underperformance von Equinor die weiterhin schwache industrielle Nachfrage und die sich schnell füllenden Speicher widerspiegele, während die Bilanz und die Netto-Cash-Position es ermöglichen sollten, dass die Ausschüttungen 2024 auf einem ähnlichen Niveau wie in diesem Jahr lägen, was bedeute, dass das Unternehmen bis 2024 40% seiner aktuellen Marktkapitalisierung an die Aktionäre zurückgeben könne.Biraj Borkhataria, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Equinor von "sector-perform" auf "outperform" herauf. Borkhatarias Kursziel laute weiterhin 390 NOK (Norwegische Krone). (Analyse vom 09.08.2023)Börsenplätze Equinor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:28,96 EUR +2,37% (09.08.2023, 11:36)