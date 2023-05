Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (05.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gasproduzenten Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Die Gaspreise seien in den vergangenen Monaten kräftig gesunken. Dies habe auch den Aktienkurs des nach Gazprom größten europäischen Gasproduzenten Equinor belastet. Doch trotz der aktuellen Entspannung auf den Gasmärkten habe die Internationale Energieagentur (IEA) nun vor neuen Risiken und Preisschwankungen gewarnt.Der Druck auf die Gasmärkte habe Anfang 2023 wegen eines milden Winters und politischer Maßnahmen zwar nachgelassen, habe die IEA in ihrem Gasmarktbericht für das erste Quartal am Donnerstag in Paris mitgeteilt. Das weltweite Gasangebot werde aber auch 2023 knapp bleiben und es gebe große Unsicherheiten.Dazu hätten die Möglichkeit eines trockenen Sommers oder eines kälteren Winters als üblich, auch aber eine geringere Verfügbarkeit von Flüssiggas sowie ein weiterer Rückgang der russischen Pipeline-Gaslieferungen nach Europa gehört. Deshalb müsse die Gasnachfrage durch verbesserte Energieeffizienz, den beschleunigten Einsatz erneuerbarer Energien und Wärmepumpen sowie Verhaltensänderungen weiter verringert werden, so die IEA.Der starke Rückgang der Erdgasnachfrage habe den Bedarf an Speicherentnahmen in Europa im vergangenen Winter reduziert. In der EU müsse deshalb vor dem kommenden Winter nur halb soviel Gas eingespeichert werden wie vergangenes Jahr, um die Speicher zu 90 Prozent zu füllen. Dies könne zur Entspannung der Märkte beitragen.Flüssiggas werde zu einer neuen Grundversorgung für Europa und werde zwei Drittel seiner Importe ausmachen. Die USA würden dabei zum weltweit größten Flüssiggaslieferanten. Jedoch reiche der Anstieg an Flüssiggasimporten nach Europa nach Prognose der IEA nicht aus, um den erwarteten Rückgang der russischen Pipeline-Gaslieferungen nach Europa zu kompensieren.DER AKTIONÄR bleibe für die Equinor-Aktie weiterhin bullish gestimmt: Der Energiegigant sei für die Zukunft top aufgestellt, mit solider Bilanz und einer sehr günstigen Bewertung (2023er-KGV von 6).Die Dividendenperle (aktuelle Brutto-Rendite 7,6 Prozent) ist daher nach wie vor ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 19,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 05.05.2023)Mit Material von dpa-AFX