Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

322,65 NOK -5,10% (14.07.2022, 16:19)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (14.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Unter den größten Öl- und Gasriesen der Welt sei kaum ein Unternehmen beim Umbau hin zu Erneuerbaren Energien, Wasserstoff und E-Mobilität so weit wie Equinor. Und die Norweger hätten in dieser Woche einen weiteren Schritt vollzogen, um sich für eine neue Energiewelt zu rüsten. So sei in den USA zugekauft worden.Equinor habe sich 100 Prozent am US-Batteriespeicherentwickler East Point Energy gesichert. Die Gesellschaft verfüge über eine 4,1-Gigawatt-Pipeline von Batteriespeicherprojekten im Früh- bis Mittelstadium, die sich auf die US-Ostküste konzentrieren würden."Die Übernahme von East Point Energy stellt den Eintritt von Equinor in den US-Strommarkt durch flexible Anlagen dar. Es wird Equinor ermöglichen, das Potenzial, das wir im Bereich der erneuerbaren Energien in den USA sehen, weiter zu erschließen, den Wert der Volatilität auf den Strommärkten zu nutzen und zuverlässige Dienstleistungen für das Netz zu erbringen", so Equinor-Vorstandsmitglied Olav Kolbeinstveit.