Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

27,935 EUR -1,52% (23.08.2023, 17:47)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

318,30 NOK -2,85% (23.08.2023, 16:28)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (23.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Kronprinz Haakon von Norwegen habe am Mittwoch den Windpark Hywind Tampen eröffnet. "Gullfaks" und "Snorre" seien die ersten Öl- und Gasfelder der Welt, die mit Strom aus Offshore-Windenergie versorgt und so den CO2-Ausstoß verringern würden. Doch das Projekt werde nicht das einzige seiner Art bleiben."Hywind Tampen wird die CO²-Emissionen der wichtigsten Öl- und Gasproduzenten in der Nordsee voraussichtlich jährlich um 200.000 Tonnen reduzieren. Es handelt sich um eine mutige Investition in ein wegweisendes Projekt der Gullfaks- und Snorre-Partnerschaften sowie von Enova. Das Projekt hat uns und der Zulieferindustrie wertvolle Erfahrungen verschafft, die für eine weitere Zusammenarbeit wichtig sein werden, um die Offshore-Windenergie in Norwegen und weltweit weiterzuentwickeln und für die Zukunft zu skalieren. Ich möchte allen danken, die dazu beigetragen haben. Dies ist eine industrielle Entwicklung, auf die wir stolz sein können", habe Kjetil Hove, Executive Vice President für den norwegischen Kontinentalschelf bei Equinor, gesagt.Der Windpark bestehe aus elf Windturbinen, die auf dem schwimmenden Hywind-Konzept basieren würden, das von Equinor entwickelt worden sei. Hywind Tampen habe eine Kapazität von 88 Megawatt und werde voraussichtlich etwa 35% des jährlichen Strombedarfs auf den fünf Plattformen Snorre A und B sowie Gullfaks A, B und C abdecken."Vor 40 Jahren war Gullfaks der Hauptqualifizierungstest von Equinor für die Feldentwicklung auf dem norwegischen Kontinentalschelf. Heute markiert es einen neuen Meilenstein. Mit Hywind Tampen haben wir gezeigt, dass wir einen großen, schwimmenden Offshore-Windpark in der Nordsee planen, bauen und in Betrieb nehmen können. Wir werden die Erfahrungen und das Gelernte aus diesem Projekt nutzen, um noch besser zu werden. Wir werden größer bauen, die Kosten senken und eine neue Branche auf den Schultern der Öl- und Gasindustrie aufbauen", habe Siri Kindem, Leiterin des Geschäftsbereichs Erneuerbare Energien von Equinor in Norwegen, gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: