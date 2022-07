Börsenplätze Equinor-Aktie:



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (11.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es seien derzeit wahrlich keine leichten Zeiten für Anleger: Die Weltbörsen würden sich angesichts des Krieges in der Ukraine, der Inflationssorgen und den damit verbundenen Ängsten vor weiteren Leitzinsanhebungen in wichtigen Industrieländern sowie globaler Lieferkettenprobleme in schwacher Verfassung präsentieren - die Aktie von Equinor hingegen nicht.So hätten sich die Anteilscheine des norwegischen Energieriesen in den vergangenen Monaten prächtig entwickelt. Nachdem sich der Kurs ausgehend vom 2021er Tief mehr als verdoppelt habe, sei eine aus charttechnischer Sicht durchaus gesunde Konsolidierungsphase gefolgt. Aber noch immer sei das im Frühjahr markierte Allzeithoch noch in Schlagdistanz. Und der Newsflow für den in diesen Zeiten enorm wichtigen Gasversorger für viele europäische Länder (der aber auch bei Erneuerbaren Energien stark aufgestellt sei) bleibe gut.So habe Equinor in der Vorwoche - kurzzeitig - negative Schlagzeilen durch einen Streik gemacht. Doch dies sei nun wieder Geschichte. Denn angesichts der Sorge um die Gasversorgung in Europa habe sich die norwegische Regierung in den Streik von Mitarbeitern auf Öl- und Gasplattformen in der Nordsee eingeschaltet. Die Regierung wolle eine Einigung im Tarifstreit der Gewerkschaft Lederne und der Arbeitgeberorganisation Norsk olje og gass erzwingen. Auf Aufforderung von Arbeitsministerin Marte Mjøs Persen hätten die Parteien erklärt, dass sie den Streik beenden würden, damit alle so bald wie möglich die Arbeit wieder aufnehmen könnten."Es ist unverantwortlich, die Gasproduktion in so großem Umfang einzustellen, wie es dieser Streik in den nächsten Tagen zur Folge haben könnte", habe die Ministerin erklärt. "Die angekündigte Eskalation ist kritisch in der aktuellen Situation, sowohl mit Blick auf die Energiekrise als auch auf die geopolitische Situation, in der wir mit einem Krieg in Europa stehen." Norwegen müsse alles tun, um dazu beizutragen, die Energiesicherheit in Europa und den europäischen Zusammenhalt gegen Russlands Kriegsführung aufrechtzuerhalten, habe es in der Mitteilung weiter geheißen."Grundsätzlich sind die Parteien selbst dafür verantwortlich, eine Lösung in solchen Fällen zu finden", habe Ministerin Marte Mjøs Persen erklärt. "Aber wenn der Konflikt so große gesellschaftliche Konsequenzen für ganz Europa haben kann, habe ich keine andere Wahl als in den Konflikt einzugreifen."Die Equinor-Aktie bleibt weiterhin ein sehr attraktives Investment für langfristig orientierte Anleger, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 25,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link