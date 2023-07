Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

27,17 EUR +0,18% (13.07.2023, 11:11)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

305,65 NOK -0,76% (13.07.2023, 10:58)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (13.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Energieriesen Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Die Equinor-Aktie habe in den vergangenen Monaten stark unter den gesunkenen Öl- und vor allem Gaspreisen gelitten. Doch zuletzt habe sich der Titel wieder erholen können. Zusätzlichen Rückenwind gebe es dabei auch vom Ölmarkt. So hätten die Ölpreise gestern erneut deutlich zugelegt.Am Nachmittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 80,45 US-Dollar gekostet. Das seien 1,05 Dollar mehr als am Tag zuvor gewesen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) sei um 1,14 Dollar auf 75,97 Dollar gestiegen.Erstmals seit Anfang Mai sei der Preis für Rohöl aus der Nordsee wieder über 80 Dollar je Barrel geklettert. Marktbeobachter würden die stärkere Nachfrage nach Rohöl mit einer Kursschwäche des US-Dollar nach der Veröffentlichung von Daten zur Preisentwicklung in den USA begründen. Ein schwacher Dollar mache den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollarraums günstiger.Ausschlaggebend für die Kursschwäche des US-Dollars sei ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA gewesen. Im Juni sei die Inflationsrate auf 3,0 Prozent gefallen, nach 4,0 Prozent im Monat zuvor. Mit dem Rückgang der Inflation hätten die Erwartungen an weiter steigende Zinsen einen Dämpfer bekommen, was die amerikanische Währung belastet habe.Das aktuelle Öl- und Gaspreisniveau sei für Equinor nach wie vor praktisch eine Lizenz zum Gelddrucken. Die Chancen stünden aktuell wieder relativ gut, dass die Bodenbildung bald abgeschlossen werden könne und sich die zaghafte Erholung fortsetze. Mit einem KGV von lediglich 7 und einer üppigen Dividendenrendite von 8,1 Prozent habe die Aktie reichlich Luft nach oben.Wer auf das Comeback spekulieren will, sollte den Stoppkurs bei 19,50 Euro setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link