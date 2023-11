Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

30,01 EUR -0,22% (21.11.2023, 15:21)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

348,65 NOK -1,57% (21.11.2023, 15:14)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (21.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) weiterhin zu kaufen.Es dauere nicht mehr lange. Dann gebe es für die Anteilseigner des norwegischen Energieriesen Equinor wieder eine Quartalsdividende - und zwar eine wirklich stattliche. Denn am 28. November erfolge die Ausschüttung von 0,90 US-Dollar für ein wieder einmal sehr erfolgreiches Geschäftsquartal im laufenden Jahr.Erneut würden die Aktionäre zusätzlich zur regulären Dividende von 0,30 Dollar wieder eine Sonderdividende in Höhe von 0,60 Dollar erhalten. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet, dürften sich die Anteilseigner damit auf einen satten Betrag von 3,60 Euro freuen. Daraus würde sich eine Brutto-Rendite von 10,8 Prozent errechnen. Die nächsten Ausschüttungen stünden indes im Februar, Mai und August 2024 an. Der nächste Ex-Tag erfolge am 14. Februar.Um in Zukunft auch weiterhin üppige Dividenden auszahlen zu können, investiere Equinor weiter. Zum einen in den Ausbau der Kapazitäten bei Erneuerbaren Energien. Zum anderen aber auch weiterhin in das bisherige Brot-und-Butter-Geschäft, die Ausbeutung der Erdöl- und Erdgasvorkommen vor der norwegischen Küste. So habe der Leiter des norwegischen Betriebs, Kjetil Hove, gegenüber Reuters erklärt, dass man womöglich noch länger große Mengen Öl aus den Feldern in und um Norwegen produzieren werde. Nachdem bisher der Plan gelautet habe, das Produktionsniveau des Jahres 2020 in etwa bis zum Ende dieses Jahrzehnts aufrechtzuhalten, könnte dieses Ziel nun sogar bis 2035 verlängert werden.Indes wolle die Anfang des Jahres übernommene BeGreen weiter wachsen - und dies auch in Deutschland.Kurzum: Die Dividendenperle bleibt ein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Equinor-Aktie. Der Stopp sollte bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 21.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: