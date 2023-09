Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

30,375 EUR +1,52% (08.09.2023, 13:55)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

346,80 NOK +1,42% (08.09.2023, 13:41)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (08.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energieriesen Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ein klarer Kauf.Mit der Aktie von Equinor sei es zuletzt wieder nach oben gegangen. Rückenwind würden die Anteilscheine des norwegischen Energieriesen natürlich wieder vor allem vom Rohstoffmarkt erhalten. So würden sich die Ölpreise nach wie vor in einer sehr starken Verfassung präsentieren. Equinor helfe aber vor allem der Anstieg der Gaspreise.Und ein Streik in einer Flüssiggasanlage in Australien habe den europäischen Gaspreis am Freitag weiter nach oben getrieben. Am Vormittag habe der richtungweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat an der Börse in Amsterdam bis zu 36,20 Euro je Megawattstunde (MWh) gekostet. Das seien etwa 11 Prozent mehr als am Vortag gewesen. Zuletzt habe der Preis bei 34,50 Euro gelegen.Am Markt sei auf einen teilweisen Streik in einer Flüssiggasanlage (LNG) des Energiekonzerns Chevron in Australien verwiesen worden. Die Auseinandersetzung zwischen der Gewerkschaft und den Unternehmen Chevron sowie Woodside laufe seit Wochen. Während mit Woodside mittlerweile eine Einigung erzielt worden sei, gebe es mit Chevron nach wie vor Differenzen.Die europäischen Gasspeicher seien derzeit zwar gut gefüllt. Dennoch sei Europa auf stetige Lieferungen von Flüssiggas angewiesen. Australien beliefere in erster Linie den asiatischen Markt. Sollten diese Lieferungen aber ausfallen, könnten Europas Lieferanten einspringen und das Angebot hierzulande verknappen.Aktuell sorge das hohe Öl- und Gaspreisniveau praktisch für eine Lizenz zum Gelddrucken. Mittel- bis langfristig dürften die Norweger auch noch von ihrer jetzt schon starken Stellung bei Erneuerbaren Energien profitieren, die in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden solle. Mit einem KGV von lediglich 6 und einer üppigen Dividendenrendite von mehr als acht Prozent habe die Aktie auch bewertungstechnisch reichlich Luft nach oben.Die nun auch charttechnisch betrachtet attraktive Aktie bleibt ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte nun auf 22,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 08.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link