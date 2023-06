Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

28,105 EUR +4,17% (13.06.2023, 16:12)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

322,25 NOK +3,07% (13.06.2023, 15:58)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (13.06.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Die Aktie von Equinor könne im heutigen Handel deutlich zulegen. Dies dürfte auch an der Unterstützung vom Ölmarkt liegen. So hätten sich die Ölpreise am Dienstag etwas von ihren jüngsten Abschlägen erholt. Zur besseren Stimmung habe beigetragen, dass die chinesische Zentralbank einen kurzfristigen Leitzins leicht reduziert habe. Damit wolle die Notenbank der bislang enttäuschenden Konjunkturentwicklung Auftrieb verleihen. Zudem habe die Nachrichtenagentur Bloomberg über Regierungspläne zu einem größeren konjunkturellen Stützungspaket berichtet.Etwas Druck habe auch der schwächere US-Dollar von den Ölpreisen genommen. Werte die US-Währung ab, führe das über Wechselkurseffekte häufig zu einer stärkeren Ölnachfrage. Rohstoffe wie Öl würden überwiegend in US-Dollar gehandelt, weshalb Währungseffekte eine große Rolle spielen würden.Grundsätzlich würden am Ölmarkt jedoch die Nachfragesorgen dominieren. Kummer bereiten würden neben der schwachen Lage in China auch die trüben Aussichten für die USA. Die beiden Länder seien die größten Energieverbraucher der Welt. Seit Jahresbeginn seien die Ölpreise um mehr als ein Zehntel gefallen.Auch wenn die Ölpreise zuletzt weiter geschwächelt hätten, würden sie sich immer noch auf einem Niveau befinden, welches es effizienten Unternehmen wie Equinor weiterhin relativ leicht mache, Tag für Tag satte Gewinne einzufahren. Die günstig bewertete Dividendenperlen bleibe daher nach wie vor attraktiv. Der Stoppkurs solle vorerst noch bei 19,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: