Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

35,86 EUR +3,49% (26.07.2022, 16:57)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

357,15 NOK +4,19% (26.07.2022, 16:29)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (26.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Die Equinor-Aktie könne erneut kräftig Boden gut machen. Rückenwind komme dabei wieder von den Rohstoffmärkten. Die Ölpreise hätten am Dienstag ihre Aufschläge vom Wochenstart ausgeweitet. Am Mittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent 106,83 US-Dollar gekostet. Das seien 1,68 Dollar mehr als am Vortag gewesen. WTI sei um 1,85 Dollar auf 98,55 Dollar gestiegen.Wie schon am Vortag hätten die Erdölpreise spürbar zugelegt. Ein Grund sei die Verunsicherung wegen der Ankündigung Russlands, die Erdgaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 von Mittwoch an erneut zu reduzieren. Der europäische Erdgaspreis sei am Dienstag bis auf 197 Euro je Megawattstunde gestiegen. Erdgas könne zum Teil durch Erdöl ersetzt werden, weshalb die Verunsicherung auch auf den Ölmarkt übergegriffen habe. Vor allem Europa sei stark von russischen Gaslieferungen abhängig.Die Rohölpreise würden sich schon seit längerem auf hohem Niveau befinden. Hauptgrund sei der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der die Ölpreise stark angetrieben habe. Aktuell würden die Preise etwa 35 Prozent höher als zu Jahresbeginn liegen. Russland sei einer der größten Erdölproduzenten der Welt.Equinor werde morgen Q2-Zahlen veröffentlichen. Voraussichtlich werde erneut ein üppiger Gewinn präsentiert werden. Auch in den kommenden Quartalen dürfte der Öl- und Gasriese, der zudem über eine starke Position bei den Erneuerbaren Energien verfüge, sehr gut verdienen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: