Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (08.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ein Kauf.Wie andere Öl- und Gasriesen habe auch der norwegische Energiekonzern Equinor im abgelaufenen Jahr einen Rekordgewinn eingestrichen. Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise habe das Unternehmen 2022 ein bereinigtes Betriebsergebnis von 74,9 Milliarden Dollar erzielt. Das habe Equinor am Mittwoch in Stavanger mitgeteilt.Nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB sei das das stärkste Jahresergebnis eines norwegischen Unternehmens jemals gewesen. 2021 habe es bei knapp 33,5 Milliarden Dollar gelegen. In den vergangenen Tagen hätten bereits Öl-Konzerne wie Shell und ExxonMobil milliardenhohe Rekordgewinne gemeldet.Mit Blick auf das starke Ergebnis, die Aussichten und Bilanzen erhöhe man die Kapitalausschüttung 2023 auf voraussichtlich 17 Milliarden Dollar, habe Equinor-Chef Anders Opedal erklärt. Für das laufende Jahr rechne sein Unternehmen mit einem Produktionswachstum beim Öl und Gas von rund drei Prozent. Zugleich habe Opedal betont: "Unsere Ambition ist es, ein führendes Unternehmen in der Energiewende zu sein."Während viele Wirtschaftszweige und Unternehmen 2022 angesichts von Inflationssorgen und steigenden Leitzinsen starke Abstriche hätten machen müssen, sei es für die meisten Firmen der Ölindustrie glänzend gelaufen. Die Preise am Öl- und Gasmarkt seien stark gestiegen, was auch an der zeitweise deutlichen Verknappung des Angebots durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine gelegen habe. Bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern kämen die Gewinne der Ölkonzerne auch wegen der Klimakrise nicht gut an, die durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern befeuert werde.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt nach wie vor ein Kauf (Stopp: 25,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link