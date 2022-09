Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

34,125 EUR -0,70% (29.09.2022, 08:44)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

353,80 NOK +0,28% (29.09.2022, 08:46)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (29.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Equinor bleibe relativ gelassen. Mit Blick auf die vermutete Sabotage an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee sehe Norwegen seine Öl- und Gasanlagen nicht in konkreter Gefahr. Es bestehe keine spezifische Bedrohung für den norwegischen Festlandsockel, habe Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Mittwoch der Nachrichtenagentur NTB gesagt. Auf diesem Sockel würden sich die Anlagen befinden.Hilfe vonseiten der NATO bedürfe es derzeit nicht, habe Støre demnach gesagt. Wie der Rundfunksender NRK und die Zeitung "Verdens Gang" berichtet hätten, habe der Öl- und Gaskonzern Equinor in der Nacht zum Mittwoch allerdings das Bereitschaftsniveau auf den norwegischen Anlagen erhöht.Insgesamt seien an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 drei Lecks entdeckt worden. Die Ursache sei noch nicht festgestellt worden. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und die EU-Spitze würden Sabotage als Ursache für die Lecks für wahrscheinlich halten. In der Nähe der Anlagen in Norwegen - Stoltenbergs Heimatland - seien jüngst immer wieder Drohnen gesichtet worden.Die Equinor-Aktie habe zuletzt weiter geschwächelt. Denn die aktuelle Ölpreisschwäche belaste die Kurse sämtlicher Energiekonzerne. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den Energieriesen seien aber nach wie vor gut.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: