Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

25,245 EUR -1,19% (12.05.2023, 09:24)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

295,80 NOK 0,00% (12.05.2023, 09:17)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (12.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" empfiehlt die Aktie des Gasproduzenten Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) zu kaufen.Das norwegische Unternehmen Equinor ist bestrebt, sein Portfolio außerhalb Norwegens zu diversifizieren, um die Produktion bis 2030 zu steigern. Das weltweit führende Öl- und Gasunternehmen hat nach jahrelanger Prüfung nun endgültig beschlossen in ein neues 9-Milliarden-Dollar-Projekt in Brasilien zu investieren.Equinor wird das brasilianische Öl- und Gasfeld BMC 33 erschließen und dafür rund 9 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Der Öl-Produzent will dadurch seine Produktion außerhalb Norwegens bis 2030 auf 400.000 Barrel Öläquivalent pro Tag steigern.Allerdings ist das Projekt nicht zu 100 Prozent im Besitz von Equinor, sondern ein Joint-Venture. Der Anteil der Norweger beträgt 35 Prozent, ebenso wie der von Repsol. Die übrigen 30 Prozent gehören Petrobras.Die Produktion wird voraussichtlich im Jahr 2028 beginnen und soll etwa 15 Prozent des Gasbedarfs von Brasilien decken."Der Aktionär" rät zum Kauf, so Michael Diertl. (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: