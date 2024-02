ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (19.02.2024/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Martijn Rats, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) von "underweight" auf "equal-weight" hoch und gibt ein Kursziel von 28,50 USD vor (zuvor: 26,40 USD).Der Analyst habe in den letzten Monaten eine negative Einschätzung für die europäischen Gaspreise vertreten, in denen Equinor stark engagiert sei. Er habe außerdem erwartet, dass Equinor bei seinen Jahresergebnissen sinkende Ausschüttungen an die Aktionäre bekannt geben würde. Beide Faktoren hätten sich inzwischen weitgehend erledigt. Rats sage, dass die freie Cashflow-Rendite des Unternehmens immer noch nicht so überzeugend sei, füge aber hinzu, dass die Gesamtausschüttungsrendite von 17% im Jahr 2024 "wahrscheinlich eine gewisse Unterstützung bieten wird".Martijn Rats, Analyst von Morgan Stanley, stuft die Equinor-Aktie von "underweight" auf "equal-weight" hoch. (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:23,72 EUR +0,15% (19.02.2024, 16:28)Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:267,15 NOK +0,41% (19.02.2024. 16:19)