Equinor ASA (vormals Statoil) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (23.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Rückenwind für die Anteile von Energieriesen wie Chevron oder Equinor: Die Ölpreise seien am Dienstag deutlich gestiegen. Marktbeobachter hätten auf Aussagen des saudi-arabischen Energieministers Abdulaziz bin Salman verwiesen, der eine mögliche Verringerung der Ölförderung durch das Ölkartell OPEC+ angedeutet und damit jüngste Kursverluste bei den Ölpreisen gestoppt habe.Zuletzt habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 99,67 US-Dollar gekostet. Das seien 3,13 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 3,35 Dollar auf 93,71 Dollar gestiegen.Die Preise am Ölmarkt hätten nicht die zugrunde liegenden Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage widergespiegelt, habe der saudische Minister zu Beginn der Woche der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt. Das könne den Ölverbund OPEC+ veranlassen, die Förderung zu drosseln. Auch schwache Konjunkturdaten aus den USA hätten in diesem Umfeld die Ölpreise nicht belastet.Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank habe in den Aussagen des Ministers einen direkten Zusammenhang zu jüngsten Verhandlungen zur Wiederauflage des Atomabkommens mit dem wichtigen Förderland Iran erkannt. "Möglicherweise will Saudi-Arabien für den Fall vorbauen, dass die USA einer Wiederauflage des Atomabkommens dem Iran zustimmen und diesem damit die Rückkehr an den Ölmarkt erlaubt wird", so Fritsch. Derzeit sei das OPEC-Land Iran noch mit Sanktionen belegt und könne sein Rohöl nur begrenzt exportieren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: