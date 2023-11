Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon.



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (07.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit den Aktienkursen von Energieriesen wie etwa Equinor oder Exxon gehe es im heutigen Handel bergab. Denn die Ölpreise hätten am Dienstag deutlich nachgegeben. Im Tagestief seien die Preise auf das niedrigste Niveau seit Ende August gesunken. Gegen Mittag habe ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 83,61 US-Dollar gekostet.Das seien 1,57 Dollar weniger als am Tag zuvor gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember sei um 1,40 Dollar auf 79,42 Dollar gefallen. Schon in den vergangenen Wochen seien die Erdölpreise in der Tendenz gefallen. Ausschlaggebend seien neuerliche Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung. Wirtschaftsdaten aus der weltgrößten Volkswirtschaft USA seien zuletzt eher schwach ausgefallen. Die zweitgrößte Wirtschaftsmacht China kämpfe seit längerem mit einer Wachstumsschwäche. Zahlen vom chinesischen Außenhandel seien am Dienstag durchwachsen ausgefallen und hätten zusätzlichen Druck auf die Rohölpreise ausgeübt.Hinzu sei ein aufwertender US-Dollar gekommen - der überwiegenden Handelswährung am Rohölmarkt. Steige der Dollarkurs, werde der Ölkauf für Interessenten aus anderen Währungsräumen rechnerisch teurer. Dieser Effekt laste häufig auf der Ölnachfrage und lasse die Preise fallen.Der Krieg zwischen Israel und der Hamas spiele am Rohölmarkt nach wie vor eine große Rolle. Eine Ausweitung des Konflikts in der ölreichen Region des Nahen Ostens gelte als erhebliches Risiko. Allerdings sei eine solche Ausweitung bisher ausgeblieben, weshalb die Risikoaufschläge am Ölmarkt zuletzt gesunken seien.Die jüngsten Kursverluste im Zuge der Ölpreisrückgänge seien zwar ärgerlich, aber kein Grund zur Besorgnis. Die Perspektiven für Exxon und besonders Equinor seien nach wie vor gut. Bei Equinor locke zudem eine günstige Bewertung und eine stattliche Dividendenrendite von mehr als sieben Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: