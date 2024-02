Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

25,31 EUR -6,91% (07.02.2024, 16:33)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

285,40 NOK -7,50% (07.02.2024, 16:18)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (07.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Energieriesen Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Mit der Equinor-Aktie gehe es im heutigen Handel deutlich abwärts. Denn Equinor habe seine Zahlen für das vierte Quartal des vergangenen Jahres präsentiert. Dabei habe das Unternehmen über einen satten Rückgang des Nettogewinns um 67 Prozent auf 2,61 Mrd. Dollar berichtet.Der Umsatz sei um 15 Prozent auf 29,05 Mrd. Dollar zurückgegangen. Dabei habe die Produktion mit 2.197 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag über dem Niveau des Vorjahres mit 2.046 Mio. Barrel Öläquivalent gelegen. Doch natürlich hätten die Norweger im Ausnahmejahr 2022 von den historisch hohen Gaspreisen profitiert. Daher hinke der Vergleich der Zahlen von 2023 und 2022 etwas.Die Analysten hätten diesen Effekt natürlich bei ihren Schätzungen berücksichtigt, allerdings hätten sie durchschnittlich mit einem bereinigten Gewinn von 2,47 Mrd. Dollar für das Schlussquartal gerechnet, Equinor habe hier aber nur 1,88 Mrd. Dollar erreicht. Dies dürfte einer der Hauptgründe für die schwache Kursentwicklung im heutigen Handel sein.Indes wolle der Energieriese auf der Jahreshauptversammlung am 14. Mai eine ordentliche Quartalsdividende in Höhe von 0,35 Dollar/Aktie vorschlagen. Zuvor habe die reguläre Ausschüttung noch bei 0,30 Dollar/Aktie gelegen. Jedoch falle die Sonderdividende nun geringer aus: Nachdem der Konzern zuletzt pro Quartal aufgrund des außergewöhnlich guten Marktumfelds jedes Quartal eine Sonderzahlung 0,60 Dollar geleistet habe, sollten es künftig "nur noch" 0,35 Dollar werden. Mit 0,65 Dollar pro Quartal bzw. 2,60 Dollar jährlich würden die Equinor-Papiere angesichts einer Brutto-Rendite von 9,4 Prozent aber natürlich weiterhin sehr attraktiv für Dividendenjäger bleiben. Zudem gebe es ein über zwei Jahre laufenden Aktienrückkaufprogramm in Höhe von zehn bis zwölf Mrd. Dollar.Ein Einstieg dränge sich daher trotz der mittel- bis langfristig hervorragenden Perspektiven für den breit aufgestellten Energieriesen sowie der günstigen Bewertung vorerst nicht auf. Wer bereits investiert ist, beachtet nach wie vor den Stopp bei 24,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: