Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

350,80 NOK -3,35% (11.11.2022, 16:28)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (12.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Freitag merklich von einer leichten Lockerung der strengen Corona-Regeln in China profitiert "Eine Abkehr von der Zero-Covid-Politik ist damit nicht verbunden", hätten die Rohstoff-Experten der Commerzbank kommentiert. "Dennoch scheint der Markt darauf zu setzen, wie die heutige Preisreaktion zeigt." Neben Rohöl seien auch die Preise von Industriemetallen gestiegen. Die scharfen Bestimmungen wüden seit längerem eine erhebliche Belastung für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt darstellen. China sei auch einer der global größten Ölverbraucher.Nachdem die Equinor-Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten sehr gut gelaufen sei, seien kleinere Korrekturphasen kein Grund zu erhöhter Sorge, sondern aus charttechnischer Sicht sogar durchaus gesund. Die Perspektiven für den norwegischen Konzern, der auch konsequent in Erneuerbare Energien, Lösungen für die Elektromobilität oder Wasserstoff-Projekte investiere, seien nach wie vor gut und die Bewertungen günstig. Die Dividendenperle bleibe attraktiv, der Stoppkurs könne bei 29,50 Euro belassen werden, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Equinor-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:34,365 EUR -1,89% (11.11.2022, 22:26)