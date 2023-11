Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (17.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei absolut keine Woche nach dem Geschmack von Energiekonzernen wie etwa Shell oder Equinor und deren Anteilseigner gewesen. Denn die Ölpreise hätten sich auf Wochensicht deutlich verbilligt. Immerhin hätten Brent und WTI am Freitag nach ihrer jüngsten Talfahrt zugelegt. Zuletzt habe etwa zur Lieferung im Januar 79,82 US-Dollar gekostet.Das seien zumindest 2,40 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Dezember sei um 2,15 Dollar auf 75,05 Dollar gestiegen.Ihre Vortagsverluste hätten die Ölpreise damit aber nicht wettgemacht. Auch der schwächere Dollar habe den Ölpreisen geholfen. Das in Dollar gehandelte Rohöl werde so günstiger. Dies stütze die Nachfrage. Zudem habe nach den zuletzt deutlichen Verlusten eine Gegenbewegung eingesetzt.Am Donnerstag seien die Ölpreise um jeweils mehr als 3 Dollar je Barrel gefallen. Zeitweise sei Brent-Öl zu 76,60 Dollar gehandelt worden und damit auf dem tiefsten Stand seit Juli. Überraschend schwache US-Konjunkturdaten aus den USA hätten den Preisrutsch am Ölmarkt ausgelöst. "Der Ölpreis ist aufgrund von Nachfragesorgen und der Erwartung eines überversorgten Marktes unter Druck geraten", habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank kommentiert.Seit einem Monat gehe es mit den Ölpreisen tendenziell nach unten. Mittlerweile lägen die Notierungen deutlich unter dem Niveau von Anfang Oktober, bevor der Ausbruch des Gaza-Krieges die Ölpreise zeitweise kräftig habe steigen lassen.Trotz der in dieser Woche schwächelnden Ölpreise bestehe kein Grund zur Sorge für die Aktionäre von Shell und Equinor. Beide Konzerne dürften auch mit dem nun gesunkenen Ölpreisniveau sehr gut zurechtkommen und weiterhin Tag für Tag üppige Gewinne einfahren.Die günstig bewerteten Dividendenperlen bleiben attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Equinor-Aktie. Die Stoppkurse sollte bei beiden Titeln jeweils bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.11.2023)Mit Material von dpa-AFX