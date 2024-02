Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (14.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieriesen Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Der Blick ins Depot dürfte den Anteileignern des norwegischen Konzerns kaum gefallen. Denn die Equinor-Aktie verbillige sich im heutigen Handel deutlich. Doch es bestehe kein Grund zur Panik. Denn der Großteil des heutigen Kursrückgangs liege am Abschlag für die nächste Quartalsdividende.So sei heute der Ex-Tag für die Zahlung für das abgelaufene vierte Quartal. Dafür schütte Equinor zum einen eine Basisdividende von 0,30 USD pro Aktie aus sowie zusätzlich eine Sonderdividende i.H.v. 0,60 USD. Zukünftig sollten die Anteilseigner eine Basisdividende von 0,35 USD sowie zusätzlich eine Sonderdividende von nur noch 0,35 USD erhalten. Die Ausschüttung sinke dadurch von 0,90 auf 0,70 USD pro Quartal, was allerdings immer noch einer satten Bruttorendite von rund 11% entspreche.Die Kürzung liege natürlich in erster Linie an der Normalisierung der Gaspreise. So sei der Preis für europäisches Erdgas mittlerweile auf den tiefsten Stand seit über einem halben Jahr gefallen. Der Beginn des Kriegs im Nahen Osten habe den Preis im vergangenen Oktober zwar zeitweise wieder über 50 Euro steigen lassen, dann habe jedoch im November eine Trendwende eingesetzt. Seit Beginn des Jahres habe sich der Rohstoff etwa 20% verbilligt. Am Markt werde der Preisrückgang u.a. mit der eher schwachen Konjunktur in der EU erklärt.Die Equinor-Aktie sei mittlerweile unter den nachgezogenen Stopp bei 24 Euro gefallen. Anleger sollten nun vorerst an der Seitenlinie verharren und eine nachhaltige Aufhellung des aktuelle angeschlagenen Charts abwarten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: