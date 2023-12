Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

28,87 EUR -0,59% (19.12.2023, 11:58)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

326,75 NOK -1,42% (19.12.2023, 11:44)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (19.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Energieriesen Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Ein durchaus interessanter Deal: Das staatliche deutsche Energieunternehmen Sefe und Equinor hätten langfristige Gaslieferungen vereinbart. Es handle sich um eine der größten Gasvereinbarungen, die Equinor jemals abgeschlossen habe, habe der Vorstandsvorsitzende Anders Opedal am Dienstag gesagt.Die Vereinbarung sehe vor, dass Equinor zwischen 2024 und 2034 insgesamt 111 Terawattstunden liefere, was rund 10 Milliarden Kubikmetern Erdgas entspreche. Für die Lieferungen sollten marktübliche Preise gezahlt werden. Die jährlichen Mengen würden laut Mitteilung einem Drittel des deutschen Industriebedarfs entsprechen. Es gebe eine Option für weitere fünf Jahre mit 319 Terawattstunden.Die beiden Unternehmen hätten auch eine Absichtserklärung unterzeichnet, wonach Sefe zwischen 2029 und 2060 ein langfristiger Abnehmer Equinors von CO2-armem Wasserstoff werden solle. Ziel sind Lieferungen von jährlich fünf Terawattstunden am Anfang, die erhöht werden und zwischen 2050 und 2060 bei bis zu 40 Terawattstunden im Jahr liegen sollen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär".Sefe sei eine frühere Tochter des russischen Energiekonzerns Gazprom, die inzwischen dem Bund gehöre. Die Abkürzung stehe für "Securing Energy for Europe" (Deutsch: "Energie für Europa sichern"). Equinor sei nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem kräftigen Rückgang der Gaslieferungen des Weltmarktführers Gazprom nach Westeuropa zum wichtigsten Gasproduzenten für Europa geworden und gehöre zu zwei Dritteln dem norwegischen Staat.Kurzum: Die Dividendenperle bleibt attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte unverändert bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 19.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link