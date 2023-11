Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

30,055 EUR +0,12% (24.11.2023, 09:23)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

351,80 NOK -0,04% (24.11.2023, 09:11)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (24.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) unter die Lupe.Im laufenden und vor allem im vergangenen Jahr hätten die beiden im Erdgasgeschäft sehr stark positionierten Energiegiganten Equinor und Shell massiv von den anhaltend hohen Gaspreisen profitieren können. Doch nach Ansicht des Chefs der Internationalen Energie-Agentur (IEA), Fatih Birol, könnte sich dies in den nächsten Jahren ändern.So erwarte er in den nächsten zwei Jahren eine Entspannung an den globalen Gasmärkten. "In den kommenden Jahren kommt eine Welle von zusätzlichem Flüssigerdgas auf den Weltmarkt, die Preise werden etwa 2025 fallen", habe Birol gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag) gesagt. Der Grund hierfür seien die riesigen Liefermengen etwa aus den USA und Katar, die dann zusätzlich auf den Gasmarkt kommen dürften.Deshalb sei es ein großer Fehler, wenn Staaten noch Erdgasprojekte unterstützt hätten. "Wer weiterhin in neue Gasprojekte investiert, riskiert, sein Geld zum Fenster hinauszuwerfen", habe Birol gesagt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe für Gasprojekte in afrikanischen Staaten geworben.Grundsätzlich müssten sich alle Staaten auf den Abschied von fossiler Energie vorbereiten, habe Birol mit Blick auf den bevorstehenden Weltklimagipfel in Dubai gesagt. Alle nötigen Technologien seien vorhanden, nur fehle immer noch der politische Wille. "Sie können nicht auf der einen Seite die Pariser Klimaziele erreichen wollen und gleichzeitig weiterhin fossile Brennstoffe nutzen. Das funktioniert nicht. Das ist unmöglich. Das ist die Wahrheit, das ist Mathematik."Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Equinor-Aktie: