Börsenplätze Equinor-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Equinor-Aktie:

22,94 EUR -0,82% (15.02.2024, 15:50)



Euronext Oslo-Aktienkurs Equinor-Aktie:

260,20 NOK -1,44% (15.02.2024, 15:41)



ISIN Equinor-Aktie:

NO0010096985



WKN Equinor-Aktie:

675213



Ticker-Symbol Equinor-Aktie:

DNQ



Euronext Oslo-Symbol Equinor-Aktie:

EQNR



NASDAQ OTC-Symbol Equinor-Aktie:

STOHF



Kurzprofil Equinor ASA:



Equinor ASA (vormals Statoil) (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF) ist ein norwegisches Unternehmen, das in der Exploration und Förderung von Öl und Gas aktiv ist. Im norwegischen Kontinentalschelf ist der Konzern der führende Betreiber, aber auch weltweit an den wichtigsten Öl- und Gas-Vorkommen aktiv. Zum Portfolio gehören der Verkauf von Rohöl und Kondensat sowie Erdgas, aber auch die Weiterverarbeitung und die Veredelung.



Darüber hinaus ist der Konzern in der Entwicklung neuer Energieressourcen tätig und unterhält Offshore-Windparks und treibt Vorhaben in der Kohlenstoff-Abscheidung und -Speicherung (CCS) aktiv voran. Letzteres umfasst Bestrebungen zur Reduzierung von CO2-Emissionen in die Atmosphäre, indem diese abgespalten und in unterirdischen Lagerstätten gespeichert werden. (15.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Equinor-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Equinor ASA (ISIN: NO0010096985, WKN: 675213, Ticker-Symbol: DNQ, Euronext Oslo-Symbol: EQNR, NASDAQ OTC-Symbol: STOHF).Energie sei im Jahresvergleich günstiger geworden und Versorgungsängste über den Winter scheinen passé. Equinors Geschäftsaussichten würden wegen der von Europa beabsichtigten Verringerung russischer Energielieferungen günstig bleiben.Equinor liefere auch im Vorjahr ein durchaus robustes Ergebnis ab, wenngleich man an das außerordentlich hohe Ergebnis des Jahres 2022 nicht habe heranreichen können. Damals habe insbesondere das für Equinor wichtige Erdgas wegen einer befürchteten Energiemangellage noch nie dagewesene Preisspitzen verzeichnet. Wegen des milden Winters und der schwachen Nachfrage aus der Industrie würden die Speicher gut gefüllt und der Gaspreis niedrig bleiben.Dessen Schwäche halte der Analyst mittlerweile für übertrieben. Mittelfristig erwarte er hier wieder höhere Notierungen, wovon insbesondere Equinor profitieren sollte. Dem norwegischen Unternehmen komme in der Kompensation für wegfallende russische Energielieferungen eine wichtige Rolle zu.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt die Kaufempfehlung für die Equinor-Aktie. Das Kursziel von NOK 315 (zuvor: NOK 390) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei Equinor um ein de facto schuldenfreies Unternehmen handele und die Förderstätten in größtenteils "sicheren Regionen" lägen, stufe er den Titel als Qualitätsaktie ein und halte eine Bewertungsprämie von 20% für gerechtfertigt. (Analyse vom 15.02.2024)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity